Durante la giornata di venerdì 13 settembre, ci saranno buone notizie in arrivo per i nativi Ariete, mentre Gemelli avrà una grande forza interiore. Vergine sentirà il bisogno di una pausa per via del troppo lavoro, mentre Bilancia sarà soddisfatta e si concederà degli sfizi in più da condividere con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 13 settembre 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 13 settembre 2019 segno per segno

Ariete: ci saranno delle buone notizie per i nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo che vi aiuteranno a lavorare meglio con dei buoni rendimenti.

Relazione di coppia stabile. Voto - 8

Toro: avrete a che fare con alcuni problemi familiari che risolverete con facilità grazie alla vostra positività e voglia di tenere la vostra famiglia in armonia. Voto - 7,5

Gemelli: avrete in corpo una grande forza interiore, convinti delle vostre capacità, riuscirete a dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul posto di lavoro, con stupore da parte dei colleghi.

Voto - 9

Cancro: nonostante ci siano ancora delle perplessità, riuscirete a lavorare sodo, anche se ancora non si può dire che state guadagnando bene. Voto - 7

Leone: sarà una giornata in cui dovrete cercare di essere cauti nei rapporti interpersonali. Alcuni potrebbero essere maleducati nei vostri confronti, ma voi cercherete di non dar loro retta. Voto - 7

Vergine: vivrete una giornata particolare, dove potrete ottenere qualcosa in più impegnandovi al meglio in quello che fate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Se avete avuto qualche problema recentemente, questo è il momento per risolverlo. Voto - 8

Bilancia: sarete soddisfatti di voi stessi per quanto riguarda il lavoro. Avete guadagnato bene, e adesso potrete concedervi qualche sfizio in più da condividere con il partner. Voto - 8,5

Scorpione: tornerete ad essere vivaci durante la giornata di venerdì. Sarete più allegri sul posto di lavoro, andrete d'accordo con i colleghi e arriverete a terminare un lavoro insieme.

Voto - 8

Sagittario: un incontro che avete fatto di recente, potrebbe diventare qualcosa di più per voi. Il problema sarà riuscire a convincere la vostra potenziale anima gemella a innamorarsi di voi. Voto - 7

Capricorno: sarete sotto una buona stella durante la giornata di venerdì, sia per quanto riguarda il lavoro, grazie anche ai vostri colleghi, sia in ambito sentimentale, dove il partner vi riserverà delle sorprese.

Voto - 9

Acquario: sarete affettuosi nei confronti del vostro partner, tanto da sfociare facilmente nella passione e nel romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno delle novità che non gradirete molto. Voto - 7,5

Pesci: se fino a qualche giorno fa eravate insicuri, adesso vi sentite protagonisti della vostra vita e niente e nessuno riuscirà a impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto in ambito sentimentale.

Voto - 9