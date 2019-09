Durante la settimana che va dal 9 al 15 settembre, i nativi Ariete saranno particolarmente dubbiosi, sia in amore che sul posto di lavoro, mentre ci saranno dei risvolti positivi per Sagittario. Acquario sarà creativo, con la soluzione a ogni problema, mentre Pesci sarà particolarmente nervoso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 settembre.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 settembre, segno per segno

Ariete: nutrirete tanti dubbi riguardo la vostra relazione sentimentale, in quanto state litigando spesso con il partner.

Non disperate, è solo un brutto periodo. Voto - 6

Toro: nonostante non ci saranno tante mansioni lavorative da svolgere, continuerete a guadagnare bene, anche se dovrete cominciare a pensare a qualche nuova idea innovativa. Voto - 7,5

Gemelli: vi sentirete particolarmente egocentrici, tanto da causare spesso incomprensioni e litigi nei confronti del partner e dei colleghi. Cercate di scendere dal vostro piedistallo.

Voto - 6,5

Cancro: potreste avere qualche difficoltà all'interno della vostra relazione di coppia. Avete bisogno della vostra dolce metà, ma più provate a cercare il dialogo, più create scompiglio. Voto - 6

Leone: avrete tante nuove idee lavorative per la mente e non vedrete l'ora di guadagnare qualcosa. Relazione di coppia stabile, con momenti dove vi lascerete andare col vostro partner. Voto - 8

Vergine: avrete tanti pensieri per la mente, tanto da non riuscire a lavorare senza commettere errori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Di questo passo rischierete un richiamo da parte del vostro capo. Voto - 6

Bilancia: state recuperando sul posto di lavoro e le vostre finanze sono in rialzo. I vostri colleghi saranno stupiti dalla vostra condotta, tanto da proporvi una collaborazione. Voto - 8

Scorpione: arriverà qualche delusione in ambito lavorativo. Alcuni progetti non sono andati esattamente come previsto. Meglio l'amore, anche se potrebbe esserci qualche incomprensione.

Voto - 6

Sagittario: la vostra relazione di coppia tornerà a essere stabile durante la settimana. Torneranno quei momenti di passione e di divertimento e voi ne sarete entusiasti. Voto - 8

Capricorno: potreste avere qualche imprevisto sul posto di lavoro, che v'impedirà di guadagnare bene. Fareste meglio a risolvere immediatamente il problema per evitare che vostre finanze inizino a scendere. Voto - 6,5

Acquario: sarete creativi, pronti a consegnare tante idee innovative che faranno felici il vostro capo, che potrebbe offrivi anche una promozione.

Voto - 8

Pesci: sarete particolarmente nervosi, al punto che i vostri colleghi si terranno alla larga da voi. In compenso, riuscirete a rimanere concentrati, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro. Voto - 6