L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale, dal 9 al 15 settembre, approfondisce le sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale in modo intuitivo e molto profondo, facendo riferimento soprattutto all'entrata della Luna prima in Capricorno, poi in Acquario e infine in Pesci. L'astro d'argento, sensibile e intuitivo, spingerà le emozioni alle stelle, garantendo sensualità, fascino e simpatia. L'amore nelle previsioni astrologiche segno per segno, diventa parte integrante di ciascun simbolo alle prese con le vicende del cuore.

Aspetti armoniosi nell'oroscopo dell'amore

Ariete: alcune sensazioni negative offuscheranno il cielo amoroso di lunedì, ma come nuvole passeggere. Ritroverete un nuovo slancio vitale già da martedì e potrete vivere splendidi momenti di passione in coppia. I pianeti saranno complici nell'approfondire alcune situazioni rimaste in sospeso, con maggiore affettuosità e consapevolezza.

Toro: la vostra personalità magnetica non passerà di certo inosservata all'amato/a e l'amore di coppia prenderà il volo soprattutto a inizio settimana.

Una maggiore apertura all'ascolto sarà benefica per creare un'intesa formidabile.

Gemelli: mercoledì sentirete l'influenza di una Luna che creerà nuovi stimoli in coppia, rendendo l'amore più amichevole e complice. L'influsso del satellite notturno riuscirà anche a riscaldare i cuori, smorzando un istinto razionale che potrebbe creare qualche attrito amoroso.

Cancro: una Luna in opposizione, già da lunedì, potrebbe provocare ansia nel rapporto sentimentale.

Una certa freddezza che regalerà maggior spazio alla ragione, e minore dedizione al sentimento, potrebbe creare qualche attrito in coppia. Puntate dunque sui pianeti presenti in Vergine, positivi per l'amore.

Leone: una certa insofferenza, soprattutto nella giornata di martedì, potrebbe generare alcune complicazioni nel rapporto amoroso. Il sovraffollamento planetario presente in Vergine, tuttavia, scongiurerà questi attriti, facendovi aprire all'amore maggiormente nella giornata di domenica.

Vergine: un trigono fortunato con Luna e gli altri pianeti presenti in Capricorno sarà benefico per l'amore. Bellezza, raffinatezza e charme saranno le armi vincenti per iniziare una splendida settimana amorosa. L'unione armoniosa dei pianeti nel segno scongiurerà anche qualche attrito previsto per domenica.

Previsioni astrologiche sensazionali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la presenza della Luna in Acquario a metà settimana lambirà la storia amorosa come in un abbraccio, coccolandola in modo fantasioso e dolce.

Sarete anche molto aperti a vivere le sensazioni amichevoli, quindi sentirete il bisogno di accerchiarvi degli amici che contano.

Scorpione: emozioni molto intense animeranno l'amore di coppia e saranno il risultato di una Luna in Capricorno, che insieme a Plutone esorterà a vivere le sensazioni in maniera approfondita. Attenzione a non essere eccessivamente gelosi.

Sagittario: la vicinanza della Luna a Giove sarà un'arma vincente nelle vostre mani e un benessere rilassante e sereno pervaderà la coppia.

L'amore diventerà più consapevole e profondo, poiché spinto dalla voglia di amare ed essere amati. Attenzione solo a un weekend un po' nervoso per i sentimenti.

Capricorno: la settimana inizierà alla grande grazie alla presenza di una Luna benefica nel segno. Dietro un'ambiziosa riservatezza si nasconderà un fiume di sentimenti molto profondi. L'amore diventerà quasi ossessivo, passando al primo posto nella classifica delle priorità.

Acquario: originali e stravaganti nella giornata di martedì, vi aprirete all'amore in maniera molto positiva e frizzante, approfondendo anche con il dialogo alcuni aspetti della vita di coppia. Un'intuizione potente per tutta la settimana sarà complice nel prevenire gli ostacoli e superarli.

Pesci: se Venere e gli altri pianeti dalla casa astrologica sesta cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote, creando confusione nella coppia, potrete contare sull'entrata della Luna che domenica garantirà un sostegno amoroso empatico e fortemente intuitivo.