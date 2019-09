Il mese di settembre è ormai giunto al suo termine, pronto a lasciare spazio ad ottobre, il quale accoglierà nuove posizioni astrali per i vari segni dello zodiaco. L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 settembre è domenica 6 ottobre, si preannuncia particolarmente entusiasmante per alcuni segni, come ad esempio il Toro che sarà finalmente in grado di risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso fino ad ora.

Per il Capricorno, invece, si prospettano giorni talmente pesanti, che gli faranno desiderare qualche un relax totale. Staccare la spina, in alcuni periodi, è proprio quello che ci vuole per riuscire a ricaricare le energie, sia mentali che fisiche. Attenzione, però, a non esagerare con il riposo: se da un lato risulta essere molto utile, dall'altro riduce la produttività sul lavoro.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - sia l'inizio che la fine di questa nuova settimana potrebbero risultare leggermente pesanti da digerire, soprattutto in ambito sentimentale.

Attenzione a non esagerare con le discussioni. Importante riuscire a godersi le giornate centrali di questo periodo.

Toro - periodo particolarmente produttivo per il segno del Toro che riuscirà a dare il massimo sul lavoro attirando l'attenzione dei superiori. Buone notizie anche per il weekend a seguire, quando si avrà la possibilità di sistemare una volta per tutte una situazione assai spinosa lasciata in sospeso da tempo.

Gemelli - nulla da dire, secondo l'oroscopo, sulle prossime giornate. Sia sul piano sentimentale che su quello lavorativo si vedranno dei risultati positivi. Attenzione ai segnali che il mondo cerca di darvi, potrebbero nascondere cambiamenti importanti.

Cancro - l'obiettività dovrebbe essere utilizzata come "cuscino ammortizzatore" nelle relazioni. Attenzione alle discussioni con il partner, meglio farle durare il meno possibile, senza esagerare e, soprattutto, senza battere i pugni.

Attenzione anche sul lavoro.

Leone - contrariamente a quanto accade al segno dell'Ariete, il Leone si ritroverà ad affrontare le giornate centrali della settimana in modo poco chiaro e poco sereno. Soprattutto tra mercoledì e giovedì ci si imbatterà in discussioni difficilmente evitabili. Positive le altre giornate.

Vergine - giornate sostanzialmente positive e produttive, che permetteranno ai single di questo segno, di fare incontri più che positivi e di trovare, con un pizzico di fortuna, l'anima gemella da sempre ricercata. Occhio a non prendere sotto gamba il lavoro.

Previsioni fino al 6 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia - settimana particolarmente fortunata per il segno della Bilancia. In amore ci saranno importanti novità in arrivo, mentre sul piano lavorativo nulla dovrebbe andare per il verso sbagliato. Tutto potrebbe filare liscio come l'olio.

Scorpione - giornate abbastanza produttive anche per questo segno, con gli astri in posizione favorevole e che permetteranno allo Scorpione di ricongiungersi con una persona che non vedeva da tempo.

Ricordare i bei momenti passati insieme rallegrerà le varie giornate.

Sagittario - secondo l'oroscopo, il detto "volere è potere" è reale. Le energie ormai ricaricate e gli astri in posizione positiva doneranno varie opportunità per essere maggiormente produttivi sia sul lavoro che in amore. Non vi sono scuse.

Capricorno - periodo non proprio semplice per il Capricorno, costretto a staccare la spina per qualche giorno per riuscire a ricaricare le proprie energie e per affrontare meglio i giorni a seguire. Attenzione a non strafare, il nervosismo e lo stress sono dietro l'angolo.

Acquario - giornate particolarmente tranquille per questo segno, con quella nota di gelosia pronta a rendere quasi più divertenti le relazioni. Occhio però a non esagerare, poiché basta poco per rovinare tutto.

Pesci - giorni a dir poco stravolgenti, in maniera positiva. Gli astri volgeranno lo sguardo su questo segno donandogli momenti indimenticabili e pieni di romanticismo. Per gli amanti ci sarà la possibilità di passare giornate di intimità, mentre i single si ritroveranno a dover scegliere tra una relazione stabile e il divertimento.