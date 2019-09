Le previsioni zodiacali della giornata di lunedì 30 settembre si rivelano molto positive per i nati sotto il segno dei Gemelli, soddisfatti della loro vita mai come in questo momento. Ottima giornata anche per Vergine e Pesci, favoritissimi nei rapporti amoroso-sentimentali.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dopo un periodo di lotta arriverà finalmente un po' di serenità con un momento di grandi emozioni e novità.

Ottobre vi premierà: mantenete la calma; è questione di pochi giorni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): prima di iniziare un nuovo lavoro, valutate bene i pro e i contro. Con il partner le cose potrebbero andare meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la noia e la monotonia della routine quotidiana rischiano di mettervi in uno stato di angoscia e depressione. Cercate di impegnarvi in qualcosa di nuovo.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): è un periodo in cui vi sentite molto soddisfatti perché nella vostra vita siete riusciti a fare ciò che davvero desideravate. Adesso è arrivato il momento di pensare solo alla vostra felicità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): attenzione al vostro stato di salute: la settimana potrebbe iniziare con qualche acciacco fisico di troppo che potrebbe mettervi fuori uso per alcuni giorni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): nel pomeriggio qualcuno comincia a prendersela con voi. Il consiglio è quello di non agitare le acque. In famiglia problemi da risolvere: occorre molta calma.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): in questo periodo siete avvantaggiati da una Luna molto convincente. I cuori solitari vivranno incontri speciali e l'inizio di settembre vi porterà belle emozioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): affrontate la vita con maggiore serenità: prenderla troppo sul serio può essere davvero controproducente. Impegnatevi per essere più sciolti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): il tempo è prezioso e non dovete sprecarlo. Non rimandate a domani cose che potreste fare oggi. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la Luna dissonante invita ad essere cauti per un paio di giorni.

Nella giornata odierna cercate di prendere tempo prima di fare una scelta importante.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): nelle relazioni sentimentali tutto è possibile, in particolare per le coppie che si vogliono bene. Anche per i separati ci saranno importanti opportunità.

Toro (21 aprile – 21 maggio): state facendo l'impossibile per recuperare il rapporto sentimentale con il vostro ex ma al momento non ci sono speranze di miglioramenti.