L'Oroscopo di domani martedì 3 settembre 2019 è pronto a mettere in risalto novità e interessanti notizie riguardanti i settori della vita a cui, forse, teniamo di più: l'amore e il lavoro. Ricordiamo ai più che quest'oggi ad essere messi 'sotto torchio' saranno in esclusiva i soli simboli astrali relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle il prossimo martedì? Vediamo allora di dare un piccolo assaggio su chi sorriderà l'Astrologia e quali saranno i segni fortunati ad avere l'onore di essere considerati 'al top', appellativo come sappiamo riservato ai migliori del momento.

Ebbene, pochi sono i dubbi in proposito: domani ad avere un meritato primo piano nel panorama astrologico saranno senz'altro Toro e Vergine, entrambi preventivati in periodo a cinque stelle. Invece, osservando la situazione astrologica legata alla media positività, ad avere discrete probabilità di portare a buon fine la giornata saranno Ariete, Gemelli e Cancro, terzetto considerato in giornata a quattro stelle.

Parlando invece di situazioni astrali un pochino sotto stress, siete o no ansiosi di sapere a chi toccherà avere occhi aperti e orecchie tese il prossimo martedì? Ebbene, le previsioni zodiacali del 3 settembre vedono in ribasso le quotazione del Leone: a rendere difficoltoso il percorso quotidiano al predetto segno di Fuoco sarà la quadratura in atto tra Giove e Nettuno, ambedue speculari negativi al 75%.

Classifica stelline 3 settembre 2019

L'Astrologia del giorno è pronta a fare una valutazione generale su come potrebbe evolvere il prossimo martedì. In primissimo piano spicca la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 3 settembre 2019, come sempre indispensabile per fare una valutazione generale ai sei segni zodiacali presenti in questo contesto. A dare lustro alla seconda giornata di questa settimana, Toro e Vergine, come già anticipato sottoposti al positivo supporto dell'Astrologia quotidiana.

Pronta da approfondire, a seguire la scala dei valori completa come sempre a partire dai segni più fortunati a scendere:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★: Leone.

Oroscopo martedì 3 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In generale evolverà abbastanza bene questa parte della settimana con un martedì discreto, buono quel poco che basta per 'tirare a campare'. Se siete appena tornati dalle vacanze, vi aspettano tante incombenze domestiche; invece se dovete ancora partire, idem come sopra.

In generale la giornata sarà avara di novità e/o grosse emozioni, pertanto niente lamentele... Piuttosto, mettete in campo le risorse di cui disponete e datevi da fare: ve la caverete senz’altro. Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, l'invito è di stare attenti a non prendere troppi impegni. Il fare promesse poi, soprattutto sapendo di non riuscire a mantenerle, di certo sarebbe un colpo basso verso il partner: ne soffrirebbe moltissimo. Riflettete prima di agire. Single, forse mancherà un po' di positività in più nelle vostre iniziative, soprattutto perché già da adesso vi sentite leggermente stanchi: suvvia, fatevi coraggio e organizzate un'uscita con amici fidati! Nel lavoro, il vostro cielo avrà una prospettiva abbastanza serena. Sarete in grado di avviare nuovi progetti che si riveleranno in parte redditizi.

Toro - Giornata di fine settimana preventivata più che buona, anzi, diciamo pure ottima. Grazie a Sole e Marte entrambi in generoso trigono astrale verso il vostro Urano, non avrete difficoltà a portare a buon fine il periodo. Quindi non perdete tempo e datevi da fare: i risultati vi sorprenderanno. Relazioni sociali in primissimo piano, molto piacevoli sul piano privato e utilissime nei rapporti interpersonali. Le questioni da risolvere sono molte e, ai vostri occhi, di poca importanza: fate attenzione a non prendere nulla sottogamba, ok? In amore, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere (fisico e mentale) vi accompagnerà portando di riflesso diverso buonumore. In coppia una ventata di sensualità vi avvolgerà rendendo l'amore verso il partner pienamente appagato. La felicità condita con tanto buonumore coloreranno senz'altro ogni sfumatura dei vostri pensieri. Single, in amore la possibilità di sentirvi stranamente irrequieti sarà tangibile, come se in fondo quello che avete fatto fin'ora non sia di vostro gradimento. Eppure, non vedete nulla di cui oggettivamente possiate lamentarvi, anzi. Nel lavoro intanto, giornata da trascorrere serenamente occupandovi delle piccole cose quotidiane. Comunque, sarà bene riflettere prima di prendere eventuali impegni/decisioni..

Gemelli: In arrivo una giornata normale senza eccessive positività, buona nella prima parte ma decisamente meno nell'ultima. Quasi sicuramente il periodo interessante questa parte della settimana inizierà per molti Gemelli in modo convincente: se nel prosieguo delle ore vi sentirete leggermente ansiosi, meglio fare una bella passeggiata all'aria aperta per alleviare la tensione. In amore, datevi da fare soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per agguantare un agognato desiderio: troverete finalmente un punto d’incontro con il partner, dopo settimane difficili. Intanto, mostrate pure alla persona amata il vostro carattere esuberante, in modo tale di riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del menage. Single, il cielo vi sosterrà egregiamente ed eventuali aspirazioni potranno concretizzarsi: evitate però di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori. Nel lavoro, il cielo vi sosterrà egregiamente ed eventuali aspirazioni potranno concretizzarsi: evitate però di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori.

Astrologia del giorno 3 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Una giornata buona, ovviamente da tenere in considerazione soprattutto se dovessero capitare momenti impegnativi o eventualmente concitati. In generale però, tutto abbastanza bene su questo fronte. Un’iniziativa un filo rischiosa regalerà belle soddisfazioni (morali e finanziarie) a chi svolge un’attività autonoma, indipendente. Le previsioni di martedì intanto, annunciano in amore qualche problemino di troppo: se saprete sfruttare una discreta opportunità che potrebbe presentarsi a metà-fine pomeriggio, troverete la soluzione a quel problema (abbastanza serio) che solo voi conoscete. Single, scoprirete che l'interesse che nutrite per una persona di vostra conoscenza sarà reciproco e piacevolissimo per entrambi. In pratica vi sono buone possibilità di fare centro e di conseguenza approfondire la reciproca conoscenza. A tal proposito, le previsioni del giorno invitano ad essere coerenti e sinceri riguardo la linea sentimentale. Nel lavoro, in leggera flessione il secondo giorno della settimana. Comunque, da non rinunciare al portare avanti intenzioni o progetti in grado di restituire anche il più piccolo guadagno.

Leone - Partirà non tanto bene questa parte della settimana con un martedì messo in conto probabilmente come 'sottotono'. Qualche appiglio di positività potreste riscontrarlo a metà giornata, ma non è troppo garantito, pertanto muovetevi con i piedi di piombo evitando qualsivoglia distrazione. In amore, si consiglia di rivedere alcuni punti messi in programma alla giornata. Se avete intenzione di cambiare approccio per riuscire a capire il vostro partner, qualunque cosa sia non abbiate fretta, in primis perché nonostante i vostri notevoli sforzi rischiereste di mancare di tatto, in secundis la possibilità di auto-sabotare alcuni importanti impegni sarà molto alta. Single, prendetevi il tempo necessario per approfondire eventuali nuove conoscenze. Diciamo che sarà bene non correre il rischio di giungere a conclusioni affrettate; dice il saggio: 'La fretta è sempre cattiva consigliera!'. Nel lavoro invece, nella giornata odierna la vostra indole sarà scontrosa. Se qualcuno dovesse parlare a sproposito in merito al vostro operato, vi arrabbierete all'istante: cercate di tranquillizzarvi, passerà.

Vergine - Partirà benissimo questo vostro martedì d'inizio settimana: cosa desiderare di più dalla vita? Avrete senz'altro consensi e riconoscimenti e, come se non bastasse, si aggiungerà anche una bella dose di divertimento: vi sentirete ben provvisti di energie e ben decisi a spenderle utilmente. L'oroscopo di domani 3 settembre in questi casi consiglia in amore di aprire il cuore alle novità. In coppia avrete sicuramente modo di apprezzare la capacità di spirito del vostro partner. In molti casi, riuscirete anche a cogliere più chiaramente quali siano i lati più belli del suo carattere. Single, la vostra curiosità sarà molto accentuata nella vita amorosa, favorendo nuove opportunità su cui poggiare speranze, scelte e desideri. Spetterà a voi optare per la felicità che sarà a portata di mano. Nel lavoro invece, sfruttando sapientemente alcune vostre belle doti, tra cui l'intraprendenza, l'originalità, la lucidità mentale, di certo riuscirete a dare il massimo per gran parte della giornata. A fare la differenza, rispetto alle scorse giornate, la vostra creatività: sarà la migliore risorsa disponibile oggi e domani.

