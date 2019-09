L'Oroscopo del giorno 3 settembre 2019 svela il passaggio della Luna in Scorpione, in uscita dal comparto della Bilancia, senz'altro in grado di influenzare queste nuove previsioni astrali. In primo piano l'Astrologia applicata alla giornata di martedì, qui posta in relazione agli ultimi sei segni dello zodiaco. Intanto, questa parte della settimana da poco iniziata vedrà solo due segni in periodo super-positivo, pertanto degni di rappresentare la parte alta della classifica.

Di contro, a restare delusi saranno altrettanti due simboli, in questo caso sottoposti alla negativa influenza di astri poco performanti.

Allora, curiosi o no di sapere cosa riserveranno le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, come sempre ci preme annunciare il segno migliore del giorno: ad avere massima compatibilità con le effemeridi giornaliere, lo Scorpione, meritatamente al 'top del giorno' grazie all'ingresso della Luna nel segno.

Altresì, ad avere massima protezione dagli astri del momento, e su questo le previsioni di martedì 3 settembre non hanno dubbi, sarà il Capricorno: meritatamente sottoscritto a cinque stelle, il generoso segno di Terra risulta favorito dal sestile Luna-Saturno (in Capricorno). A questo punto passiamo pure a scoprire il resto delle previsioni zodiacali, ovviamente subito dopo la consueta scaletta presentata nella classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 3 settembre 2019

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo martedì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto. Pronti a scoprire la nostra classifica stelline interessante il giorno 3 settembre 2019? Al 'top del giorno' figura il segno dello Scorpione come già annunciato in anteprima, vincente soprattutto in campo sentimentale.

Per quanto concerne sempre i sei simboli sotto analisi in questo momento, gli astri annunciano certamente una giornata poco fortunata per coloro appartenenti al segno del Sagittario (sottotono) nonché a quello dei Pesci (ko). Bene, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale. A seguire l'attesissima classifica con i segni migliori e peggiori stilata in base alle effemeridi del momento:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: Pesci.

Oroscopo martedì 3 settembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata del 3 settembre non si prospetta troppo euforica o fortunata, anzi, sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere.

In amore, il vostro rapporto con il partner sarà all'insegna dell'armonia e della tenerezza, specialmente nel corso della serata con 'faville' nel dopo cena. Sarà un buon momento per riprendere le conversazioni del giorno precedente, magari utilizzando un po' più di sincerità e tanta delicatezza. Per qualcuno di voi Bilancia il ritmo della giornata sarà molto più calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai: sarete contraddistinti da un accattivante sorriso sulle labbra, il che susciterà attrazione in chi vi sta vicino.

Single, positività e solarità vi renderanno molto belli agli occhi degli altri, dunque cercate di mantenere il buonumore per tutta la giornata senza porvi tante domande inutili, le previsioni del giorno, agite senza problemi. Nel lavoro, la voglia di divertimento supererà quella di impegnarvi, ma con l'ottimismo potrete conciliare le due cose senza sforzo. Ciò che conterà sarà l'organizzazione del tempo che avrete a disposizione e soprattutto la vostra concentrazione.

Scorpione 'top del giorno' - Il prossimo martedì vi vedrà in ottima forma, scattanti e pronti ad affrontare il primo giorno di week-end quasi senza alcun problema. Favoriti da una splendida Luna in ingresso nel settore, molti nativi vedranno lievitare sensibilmente le proprie quotazioni in ambito affettivo, nelle amicizie in generale e in famiglia. In amore, l'intesa con lui/lei diventerà incandescente con la passione pronta a invitare all'abbandono dei sensi: lasciarsi andare potrebbe essere una scelta azzeccata! Sarà il momento giusto per ritrovare la serenità in ambito della coppia, in primis perché la Luna vi renderà affascinanti, ancor di più di quanto già siete. Single, sarete in piena ripresa, finalmente ritroverete parte della serenità perduta e già da adesso sarà possibile iniziare a fare progetti per il futuro. Sicuramente farete incontri interessanti, destinati sicuramente a durare oltre la bella stagione. Nel lavoro, in questa giornata con l'aiuto di Marte in sestile alla vostra Luna, potreste cambiare una opinione su ciò che state svolgendo. Di certo non sarà possibile cambiare tutto quello che avete fatto fino a questo momento, ma sicuramente potrete dimostrare di saper tirare fuori idee geniali e innovative. Pronti a stupire colleghi e superiori?

Sagittario - Partirà sottotono questo nuovo martedì, sicuramente in grado di alterare la quotidiana normalità di questa parte della settimana. Non sarà dunque una bella giornata? Non è detto: in amore per esempio, non s'intravederanno particolari negatività, almeno sulla carta. Se poi vi lascerete trasportare dalla troppa superficialità, senz'altro vi toccherà rassegnarvi ad affrontare un'altra giornata abbastanza incolore. In più di qualche situazione vi sentirete abbastanza irrequieti, spesso anche stressati per piccoli contrattempi o da alterchi futili dovuti ad incomprensioni con il partner. Qualcuno voi Sagittario potrebbe vivere un giorno come tanti: siete già pronti a prendervela con la vostra metà, magari senza reale motivo? Calma! Single, non sempre riuscirete ad esprimere facilmente le vostre emozioni e per questo cadrete abbastanza spesso in qualche fraintendimento. Cercate di essere più chiari, ma soprattutto non agite seguendo soltanto l'impulso: usate anche la testa! Nel lavoro, potreste dover affrontare seccature dovute a dimenticanze o imprudenze. Se manterrete la calma adeguata potrete risolverle in fretta e senza danni.

Astrologia del giorno 3 settembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un martedì 3 settembre davvero da gustare fino in fondo. La Luna in Scorpione, nel frattempo in favoloso sestile al vostro Saturno, senz'altro darà spazio a ottime occasioni da sfruttare in campo sentimentale come in quello puramente economico. Insomma, il periodo interessante il secondo giorno di questa settimana diciamolo pure, potrebbe essere davvero al limite della perfezione. Le predizioni di martedì quindi vedono molto favorevole il comparto legato all'amore. La vita sentimentale pertanto scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così e tutto sarà speciale... Single, avrete la capacità di mettervi in risalto e di migliorare le vostre qualità di persuasione. Sarà tempo di optare per nuovi incontri con l'obbiettivo di gettare il vostro destino tra le braccia di chi vi merita. Nel lavoro, la giornata inizierà veramente bene. Sarete intraprendenti e vedrete accelerare la corsa verso obiettivi ambiziosi. In rilievo coraggio e professionalità, bravi!

Acquario - Martedì armatevi di tantissima buona volontà e vedrete che il periodo da 'così così' diventerà abbastanza piacevole. In molti casi, riuscendo a piazzare mosse intelligenti otterrete risultati tangibili. Intanto, qualcuno al momento segnerà un po’ il passo, anche perché lo spirito d’iniziativa risulterà essere un po’ sopito. In campo sentimentale, parlando in modo specifico per coloro già impegnati in una relazione solida, il periodo sarà caratterizzato da una piacevole euforia. Più di qualcuno potrà tranquillamente assaporare la felicità di nuove situazioni, magari trascorrendo insieme al partner tutto il tempo libero a disposizione. Single, la fiducia in voi stessi e tanta buona calma attireranno senz'altro simpatie e ammirazione: il buonumore vi renderà 'appetibili' agli occhi di chi vorreste conquistare. La vostra energia tornerà al massimo a metà giornata, pertanto sarete in grado di sfruttarla concretamente in ciò per cui varrà la pena consumarla. Nel lavoro invece, avrete un forte intuito e capacità di leggere nel cuore delle persone, due qualità che vi permetteranno di avere la fiducia di colleghi e collaboratori. Ottenere il sostegno di chi conta sarà più alla portata. Investite in progetti importanti.

Pesci - Si preannuncia un martedì dai colori poco gradevoli, quelli per intenderci relativi ai periodi giudicati con la spunta del 'ko'. Pertanto, la giornata in questa parte della settimana potrebbe risultare pensierosa e abbastanza flemmatica. Secondo l'oroscopo del giorno 3 settembre, riguardo l'amore, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e/o di rifiuto dell'attuale quotidianità. In alcune occasioni ciò che di norma date per scontato tenderà a generare in voi insoddisfazione e astio: desidererete forse una ventata di rinnovamento, in primis nella vostra relazione di coppia o nei rapporti familiari. Se single invece, la Luna disarmonica al segno lascia presagire una significativa flessione nelle vostre motivazioni. Quindi, il consiglio è quello di non prendere iniziative importanti, specie quelle che riguardano la vostra vita affettiva. Avrete infatti bisogno di più tempo e di maggiore lucidità per ampliare il vostro campo visivo. Nel lavoro, per chiudere, cercate di dominare la vostra tendenza a essere intolleranti con chi avrà la sfortuna di frequentare il vostro stesso ambiente. Evitate quindi di creare tensioni (assolutamente superflue) con colleghi o collaboratori, soprattutto perché potrebbero risultare nocive per voi stessi.