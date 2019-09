La settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 ottobre la costellazione del Cancro avrà nei propri gradi la Luna, mentre lo Scorpione avrà Mercurio e Venere nei suoi gradi, che porteranno nuovo slancio ai loro approcci relazionali. Plutone e Saturno saranno nella costellazione del Capricorno, la Bilancia avrà nei suoi gradi Marte e il Sole. Giove in Sagittario, Urano in Toro, Nettuno in Pesci. Di seguito, le previsioni astrologiche della settimana, segno per segno.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: con molti pianeti in opposizione, questa settimana potreste dimostrarvi indifferenti con molte persone a cui tenete. Sarete più dediti al lavoro piuttosto che nell'esporre i vostri sentimenti. Questo atteggiamento però potrebbe essere altamente frainteso.

Toro: ci saranno contrattempi di stampo economico, potreste avere a che fare con l'esigenza di un acquisto molto oneroso per la casa oppure per il lavoro.

La vostra abilità sarà determinante per non spendere molto, ed anche il partner ne sarà entusiasta.

Gemelli: sarete molto stanchi, lo stress incomberà su di voi e la salute potrebbe avere una brusca battuta d'arresto. Sarà necessario limitare il lavoro al minimo e concedervi più tregua con la distensione, magari in casa. Evitate chi vi infastidisce.

Cancro: lunatici in amore. Potreste essere conquistati da qualcuno, e ciò per voi che siete in coppia potrebbe far collassare l'equilibrio appena raggiunto con il partner.

Fate attenzione anche al vostro rendimento lavorativo: non confondetelo con le questioni di cuore.

Leone: sarete in vena di progetti sul piano lavorativo, quindi potreste trascurare sensibilmente quello pratico. Il fine settimana inizierà invece il vostro periodo d'azione, in cui arriveranno molteplici successi ma anche un lieve rialzo dello stress.

Vergine: molto più carichi, vi darete da fare con energia e spirito di iniziativa.

Non ci saranno distrazioni, né qualcuno riuscirà a distrarvi intenzionalmente. La concentrazione vi accompagnerà per gran parte delle giornate di questa settimana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto lavoro agli inizi della settimana, progetti nel mezzo e qualche sogno esaudito. In amore ci saranno complicità ed intesa, ma gli affetti saranno decisamente presi di più in considerazione. Stress accumulato nel tempo, vi servirà concedervi un po' di coccole.

Scorpione: vi dimostrerete più intraprendenti e sicuri di voi sul piano lavorativo. La situazione migliorerà sensibilmente man mano che procederanno i giorni, con successi di stampo economico e qualche sfizio che volete togliervi da tempo.

Sagittario: sarete in procinto di organizzare qualcosa da fare soli con voi stessi, senza nessuno che vi dica cosa fare o semplicemente vi ostacoli. Per il momento gli affetti non saranno contemplati, sarete più affiatati con qualche amico fidato.

Capricorno: sentirete di avere bisogno di una vacanza, quindi non avrete molta dimestichezza con il lato pratico del vostro lavoro. Preferirete concentrarvi sulle vostre idee ed i progetti in essere. Maggiore attenzione per gli affetti, vi sentirete circondato da buoni sentimenti.

Acquario: svogliati. Avrete bisogno di staccare la spina, sia dal lavoro diventato troppo stressante che dagli affetti e dall'amore, diventati ingestibili. Un viaggio o comunque allontanarsi per un po' dai luoghi che vi creano nervosismo avrà di sicuro degli effetti benefici su di voi.

Pesci: anche voi svogliati. Non avrete molte energie, di conseguenza ci potrebbero essere diversi stacchi dal luogo di lavoro e molte negligenze dal punto di vista degli affetti. Weekend stabile, non ci saranno novità all'orizzonte.