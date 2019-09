La settimana che va da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre sarà particolarmente fortunata per i nati sotto i segni zodiacali di Leone e Cancro. I primi saranno molto favoriti nel settore lavorativo, mentre i secondi riceveranno grandi soddisfazioni in campo amoroso-sentimentale.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà una settimana molto rosea e fortunata per il vostro segno zodiacale.

Riuscirete a concretizzare un ambizioso progetto professionale che inseguite da tempo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): state male per la lontananza fisica del vostro partner che per motivi di lavoro è costretto a trascorrere molto tempo lontano da casa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): le avversità della vita servono a fortificare il vostro carattere. Non lasciate che qualche difficoltà vi scoraggi, facendovi rinunciare ai vostri sogni.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): trovate il giusto compromesso tra mente e cuore, tra istinto e ragione. Non sarà facile, ma stabilire il giusto equilibrio sarà necessario per la vostra salute mentale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): in questo periodo siete particolarmente inclini ai sentimenti forti. Badate bene, però, alle persone che incontrate sulla vostra strada: non tutti vi porteranno giovamento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): attenzione alle polemiche che non possono far altro che nuocere al vostro stato di salute emotiva. In amore sarete spesso pensierosi.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): gli amici e la loro simpatia vi serviranno per dimenticare qualche delusione amorosa. È arrivato il momento di voltare pagina, lasciandovi alle spalle vecchi rancori.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): nella relazione sentimentale potrebbe accadere qualcosa che scatenerà in voi dubbi e perplessità.

Difficoltà anche per le coppie più solide.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): se siete alla ricerca della vostra anima gemella, questi sette giorni saranno propizi nel far nascere nuovi incontri e possibili conoscenze con il genere opposto.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): periodo pieno di piccole preoccupazioni e ansie. Dovrete mettere a posto una questione lavorativa e questo vi creerà non pochi malumori.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non riuscite a capire se la vostra relazione amorosa è qualcosa di passeggero o se rappresenta un elemento stabile della vostra quotidianità.

Toro (21 aprile – 21 maggio): seguite il vostro ideale di perfezione senza lasciarvi influenzare o condizionare da chi vi sta attorno. Solo voi sapete cosa è meglio per la vostra vita.