Durante la giornata di sabato 7 settembre i nativi Leone attraverseranno un periodo di ripresa, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Toro avrà qualche imprevisto sul posto di lavoro. Bilancia dovrebbe prendere in considerazione l'idea di rilassarsi un po’, mentre Sagittario sarà preso da una persona in particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 7 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 7 settembre segno per segno

Ariete: la fortuna sarà dalla vostra parte, soprattutto in ambito sentimentale, in quanto il partner vi vedrà in modo diverso e sarà fortemente innamorato di voi, sfociando il tutto in men che non si dica nella passione. Avrete tanti impegni sul fronte lavorativo, quindi organizzatevi al meglio. Voto - 8

Toro: la vostra relazione di coppia procede bene.

Avrete modo di approfondire il vostro rapporto con il partner, nonché prenderete in considerazione l'idea di avanzare qualche progetto per il futuro. Non avrete vita facile sul posto di lavoro, in quanto il capo vi tiene sotto stretta sorveglianza. Voto - 7,5

Gemelli: è un momento propizio per cercare di iniziare nuovi progetti lavorativi. I fondi non vi mancano, vi servirà soltanto una buona dose di determinazione.

Relazione di coppia stabile. Voto - 7,5

Cancro: siete piuttosto nervosi al punto da scatenare una lite con il partner. Ciò nonostante, dopo una lunga giornata di lavoro vi calmerete e, con calma e sincerità, vi farete perdonare dal partner. Voto - 7

Leone: è un periodo di ripresa per i nativi del segno. State cercando di ripristinare il vostro rapporto con il partner, per questo organizzerete qualcosa che possa risolvere la faccenda.

Il lavoro vi preoccupa e vi tiene impegnati a lungo, ciò nonostante ci saranno delle opportunità che vi aiuteranno a superare questo momento. Voto - 7

Vergine: troverete del tempo libero per voi stessi durante la giornata di sabato. Il lavoro sarà poco impegnativo, ragion per cui prenderete in considerazione l'idea di prendervi cura di voi stessi. Ci sarà anche del tempo per il partner, magari svolgendo qualche attività insieme.

Voto - 8

Bilancia: state attraversando un periodo piuttosto stressante, ricco di impegni e senza un attimo di tregua. Fareste meglio a concedervi un momento di relax in solitudine per svuotare la mente e riposarvi un po’. Voto - 7

Scorpione: l'amore sarà al centro della vostra attenzione durante la giornata di sabato, tanto che non penserete a lavorare, ma soltanto a voler il bene del vostro partner. Voto - 8

Sagittario: una persona in particolare catturerà la vostra attenzione e vi distrarrà dal partner. Fate attenzione in quanto potreste creare scompiglio all'interno della vostra relazione di coppia. Sul posto di lavoro potrebbero arrivare delle soddisfazioni grazie ai vostri recenti sforzi. Voto - 7,5

Capricorno: qualche problema di cuore abbinato a delle incomprensioni creeranno problemi di coppia. Ciò nonostante non vi potete permettere di allontanarvi dal partner proprio adesso, in quanto sapete di averne bisogno. Lavoro tra alti e bassi. Siete alla ricerca di nuove frontiere e potreste avere qualche disputa con il capo. Voto - 6

Acquario: in amore vi attende una sorpresa che vi metterà di buon umore, tanto che vi lascerete andare presto a dolci effusioni. Giornata impegnativa sul posto di lavoro, anche se riuscirete a ritagliarvi un momento libero solo per voi. Voto - 7,5

Pesci: relazione di coppia traballante per i nativi del segno. Ultimamente non riuscite più ad andare d'accordo con il partner e non sapete se cercare nuove strade oppure no. Meglio il lavoro, dove andrete particolarmente d'accordo con i colleghi, lavorando serenamente. Voto - 7