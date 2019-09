Parte un nuovo fine settimana, il primo del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro recuperare dal punto di vista lavorativo. Per la Vergine invece c'è più voglia di stare con la persona amata in questione. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo dei segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete : in amore quelli che hanno vissuto una separazione o un problema devono cercare una soluzione al più presto. Nel lavoro Saturno sarà contrario ancora per pochi mesi, quindi adesso dovete rimboccarvi le maniche.

Toro: per i sentimenti situazione di grande vantaggio che non riguarda solo i single. Nel lavoro recupero, questo è un periodo che permette di organizzare tante cose.

Gemelli: in amore non tutte le coppie sono in crisi ma molti in questo periodo non riescono a capire da che parte stare.

Nel lavoro investimenti e manovre finanziarie sono da prendere con le pinze.

Cancro: a livello amoroso sono giornate sottotono, nulla di grave ma il fatto che in questo sabato veda la Luna in opposizione può creare dei problemi. A livello lavorativo evitate di fare passi falsi. Se avete fatto delle richieste e nessuno ha dato risposta ora arrivano novità.

Leone: in amore situazione utile per i sentimenti.

Nelle coppie in cui c'è stata una crisi nel passato si potrà recuperare. Nel lavoro le nuove responsabilità pesano, ma è un oroscopo importante.

Vergine: a livello sentimentale in questi giorni avete più voglia di stare con una persona che vi interessa. Nel lavoro coloro che hanno bisogno di consensi potranno ottenerli entro poco tempo. Fisico positivo.

Previsioni e oroscopo 7 settembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso se ci sono problemi è facile parlare oggi per risolverli.

A livello lavorativo, visto che è un periodo di recupero si può fare una scelta importante. Forma fisica in miglioramento.

Scorpione: in amore in questo momento bisogna fare chiarezza, questa giornata porta un po' di novità. Nel lavoro le buone influenze planetarie portano nuove manovre di azione, in particolare per le persone che lavorano in proprio.

Sagittario: per i sentimenti non mettete in discussione una storia d'amore di lunga data.

A livello lavorativo per qualcuno novità importanti, per altri nuove soddisfazioni.

Capricorno: a livello amoroso Luna che entra il vostro segno zodiacale, ottimo l'aspetto con diversi pianeti. È arrivato il momento di farsi sentire. Nel lavoro grandi opportunità per tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa di nuovo.

Acquario: in amore è importante dare spazio ai sentimenti, se ci sono state perplessità bisogna ripartire.

Nel lavoro una situazione di vantaggio sta per arrivare, condizione migliore anche per quanto riguarda il futuro.

Pesci: a livello amoroso oggi va decisamente meglio e nel pomeriggio si può tornare a parlare in maniera serena. Nel lavoro c'è qualche piccolo fastidio da superare.