Durante il weekend che va dal 7 all'8 settembre molti segni zodiacali preferiranno riposarsi e dedicarsi agli affetti, all'amore, come nel caso dei nativi Toro e Leone, mentre Vergine cercherà di togliersi dei dubbi dalla mente. Bilancia potrebbe essere geloso nei confronti del partner, mentre Pesci penserà esclusivamente a rilassarsi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 7 all'8 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 settembre 2019 segno per segno

Ariete: cercherete di rimanere il più rilassati possibile, evitando in tutti i modi di causarvi stress, oppure di litigare con i colleghi o con il partner. Ciò vi permetterà di approcciarvi meglio verso chi vi sta attorno. Voto - 7,5

Toro: ci saranno dei risvolti positivi all'interno della vostra relazione di coppia. Sarete più inclini ad amare il partner, pronti a regalargli voi stessi, sfociando nella passione e nel romanticismo.

Voto - 8,5

Gemelli: penserete a trascorrere il weekend in compagnia dei vostri amici. Organizzerete un'uscita molto particolare, ma soprattutto molto divertente. Voto - 7,5

Cancro: il nervosismo delle giornate precedenti sparirà del tutto e durante il weekend sarete più inclini ad approcciarvi con i vostri colleghi, arrivando anche a collaborare su alcuni progetti lavorativi. Voto - 7,5

Leone: amore in prima linea per i nativi del segno.

Sarà il momento ideale per rilassarvi e dedicarvi di più alla vostra anima gemella, mettendo da parte il lavoro, e tutti quegli impegni che vi distrarranno dall'amato bene. Voto - 9

Vergine: vi prenderete un momento per riflettere sulla vostra situazione attuale durate il fine settimana. Arriveranno inoltre delle novità sul posto di lavoro, nonché i riconoscimenti che meritate. Voto - 7,5

Bilancia: potreste essere gelosi nei confronti del partner e nutrire dei dubbi per via della sua continua assenza.

Ciò nonostante, per risolvere la situazione, cercherete il dialogo con l'amato bene. Voto - 6,5

Scorpione: sarete particolarmente impegnati in ambito lavorativo per tutto il fine settimana. Avrete bisogno di molta pazienza per riuscire a portare a termine le vostre mansioni. Voto - 6,5

Sagittario: weekend in risalita per i nativi del segno. La salute sarà buona, quindi potrete aprirvi a nuovi progetti lavorativi e dedicarvi al partner, senza ovviamente affaticarvi troppo.

Voto - 7,5

Capricorno: sarete particolarmente creativi sul posto di lavoro, al punto da svolgere tante mansioni, anche se alcune di queste potrebbero non piacere al vostro capo. Voto - 7

Acquario: potrebbero esserci delle sorprese in ambito sentimentale. Il partner vi proporrà delle idee per il vostro futuro e voi sarete felici di ascoltare ciò che ha da dirvi. Voto - 8

Pesci: penserete esclusivamente a rilassarvi durante il weekend.

Non penserete a lavorare, ma solo a dedicarvi ai vostri hobby e ai vostri cari. Voto - 7,5