Amore, famiglia, salute, lavoro, affari e benessere e lavoro sono al centro delle previsioni astrali della settimana da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2019. Da quello che prevede l'Oroscopo, saranno sette giorni particolarmente interessanti per l'Ariete che darà una svolta decisiva alla propria esistenza, soprattutto nell'ambito lavorativo-professionale. In amore poca fortuna per i nati sotto i segni zodiacali di Pesci e Capricorno.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): la settimana favorirà coloro che vogliono iniziare un progetto ambizioso che, però, si realizzerà solo sul finire dell'anno. Bene il lavoro, con grande soddisfazioni professionali.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in casa ci saranno molte tensioni nell'aria: fate attenzione ai litigi con il coniuge e alle discussioni polemiche con i vostri figli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): vi toglierete qualche piccolo sassolino dalla scarpa, vedendo un vostro avversario subire una cocente sconfitta.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il lavoro vi porterà qualche problema di troppo. Anche in famiglia vi sembrerà che siano tutti contro di voi in una situazione non facile da risolvere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sarà meglio parlare oggi ed affrontare subito i problemi, piuttosto che rimandare tutto a domani: il tempo genera solo maggiori incomprensioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): approvate le decisioni familiari con sicurezza senza lasciar trapelare il vostro dissenso.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): lasciatevi alle spalle vecchie incomprensioni e cercate di godervi il presente con serenità e spensieratezza, pensando il meno possibile ai problemi che attanagliano le vostre esistenze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non sottovalutate le incomprensioni con il partner: potrebbero essere indice di una grande insofferenza per il rapporto da parte sua.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): negli ultimi giorni siete stati oggetto di qualche piccola vessazione e - giustamente - ora pretendete giustizia: l'avrete, ma a caro prezzo.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attenti agli sbalzi d'umore del partner: il periodo per la vita di coppia non è tra quelli più idilliaci. La situazione migliorerà a partire da fine settembre.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): state vivendo un periodo di grande forza per il vostro segno zodiacale. Oggi ci saranno buone novità in arrivo per voi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): in serata riceverete una telefonata importante. Le premure del/della vostro/a compagno/a serviranno per farvi sentire apprezzati anche nella vita personale.