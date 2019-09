Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 10 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere momenti stancanti nel lavoro. Per il Sagittario possibile giornata polemica in amore, ma comunque migliore rispetto a quelle precedenti. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore sarà una giornata migliore che favorirà anche nuovi contatti o nuove storie. Nel lavoro situazione astrologica migliore per gli affari, addirittura chi ha la possibilità di guadagnare qualcosa in più riceverà una bella notizia.

Toro: per i sentimenti giornata stancante ma questo non incide sulle vostre storie d'amore. Nel lavoro c'è una minore concentrazione, prudenza per le prossime ore.

Gemelli: a livello amoroso se c'è qualcosa da dire è meglio aspettare settimana prossima. Ora sembrate molto presi. Nel lavoro, se c'è qualche questione legale da risolvere bisogna essere cauti.

Cancro: per i sentimenti consolidare un rapporto è importante in questo momento. Chi è solo potrebbe vivere emozioni speciali. A livello lavorativo gli astri favorevoli potranno portare nuove intuizioni.

Attenzione ad un po' di stanchezza.

Leone: a livello amoroso sarà una giornata in cui un piccolo con problema potrà diventare enorme. Nel lavoro non è un martedì negativo ma evidentemente già da qualche ora che avvertite una foto agitazione. Calo per il fisico.

Vergine: in amore periodo interessante anche per un rilancio sentimentale a lunga scadenza. Nel lavoro è probabile che qualcuno debba portare avanti un grande progetto.

Le predizioni del 10 settembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso ecco una buona giornata anche se non sarà risolutiva. A livello lavorativo, se avete chiuso un rapporto di lavoro entro novembre dovete fare ancora una scelta. Calo per il fisico.

Scorpione: in amore momento di agitazione. Nel lavoro la situazione conoscerà uno sblocco per chi in questa fase cerca delle risposte.

Sagittario: per i sentimenti giornata ancora polemica, ma migliore rispetto alle precedenti. Nel lavoro cambiamenti positivi, ma anche decisivi. Sotto quest'aspetto qualcosa di nuovo potrà svilupparsi nella seconda parte di questo mese.

Capricorno: a livello amoroso i nuovi rapporti sono premiati mentre il prossimo fine settimana porterà nelle coppie un po' di agitazione. A livello lavorativo arriveranno buone notizie nel giro di pochi giorni, quelle che stavate aspettando a tempo.

Acquario: in amore Luna attiva per tutto, vi permetterà di ottenere molto di più. Nel lavoro con Urano dissonante cercate di gestire tutto con molta cura.

Pesci: a livello sentimentale giornata decisamente di recupero con la Luna che sarà nel segno dal 12 settembre. Stanchezza per il fisico.