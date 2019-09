L'Oroscopo del 10 settembre è pronto a svelare i cambiamenti e le novità cui andranno incontro i 12 segni dello Zodiaco. Giornata rabbiosa per i nati sotto il segno dell'Ariete che devono ancora risolvere alcuni problemi, mentre per i nativi del Leone torna protagonista l'amore. Nel dettaglio, le previsioni degli astri per questa giornata di martedì.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Spesso vi capita di manifestare apertamente la vostra rabbia, soprattutto quando i problemi restano irrisolti.

Non si esclude che in questa giornata possa nascere qualche discussione in famiglia o in amore.

Toro – In questa giornata di martedì potreste ricevere delle proposte. Dovete decidere se tirarvi indietro oppure mettervi in gioco. Si anticipa che a fine anno avrete grandi opportunità ma già da adesso dovete iniziare a fare le scelte giuste. Periodo importante in campo sentimentale.

Gemelli – Agosto è stato un mese importante per il campo sentimentale.

Infatti, molti si sono innamorati, mentre altri hanno capito che l'amore aiuta a risolvere anche i problemi di lavoro. Chi è impegnato nello studio deve recuperare il tempo perso.

Cancro – In questa giornata di martedì 10 settembre vi sentite sotto osservazione e giudicati da persone che non fanno altro che puntarvi il dito contro. Tutto ciò comporta stress. Fate attenzione a ciò che dite, altrimenti rischiate di alimentare inutili polemiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di non scoprirvi troppo.

Leone – L'amore torna protagonista. L'unica pecca della giornata è risolvere alcune questioni di lavoro. La vostra tendenza è quello di fare anche il lavoro degli altri. Attenzione alle persone che approfittano del vostro altruismo. Le occasioni che possono capitare in questa giornata non vanno sprecate.

Vergine – Già da questo martedì potete iniziare a fare progetti importanti sia per la stagione autunnale che quella invernale. I giovani potrebbero ottenere un grande successo, pianificando un nuovo percorso di studi. Giornata buona in campo sentimentale.

Previsioni di martedì 10 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata pesante. Dovete risolvere alcuni problemi sentimentali e dimenticare vecchie storie. Al momento, è importante capire cosa desiderate per voi stessi e se c'è intimità con la persona del cuore. Fate attenzione a un ex che potrebbe farvi delle richieste particolari.

Scorpione – Nelle prossime 24 ore potreste vivere grandi emozioni in amore.

Nell'ambito del lavoro si respira un clima poco piacevole per via dell'assegnazione di compiti da svolgere. Dovete accontentarvi di ciò che vi hanno assegnato, anche se avete l'impressione di essere stati retrocessi a un ruolo di minore importanza.

Sagittario – Da adesso e per tutto il mese di settembre vivrete una grande rinascita. L'importante è non raccontare bugie solo per nascondere una vostra debolezza.

È una giornata intrigante per coloro che vogliono rilanciare una sfida sentimentale.

Capricorno – In questa giornata di martedì 10 settembre vi sentirete agitati. Forse siete circondati da persone difficili da tenerle a bada. Se in amore c'è una situazione poco chiara, potreste fare qualcosa per stemperare la tensione che regna tra voi e il partner. Usate un po' di prudenza negli affari.

Acquario – Periodo nervoso. Forse siete circondati da persone che amano provocarvi. Per tale motivo, vorreste avere un po' di libertà personale. In questa giornata potreste prendere in considerazione alcune cose che ritenete importanti e magari spiccare il volo lontano da persone acide.

Pesci – All'inizio di agosto avete avuto una grave crisi d'amore. Chi ha chiuso una storia, non deve pensarci più. Questo martedì vi permette di recuperare e di iniziare nuove relazioni. Dipende tutto da voi e da che cosa volete fare. In queste 24 ore, vi risulta molto facile gestire i sentimenti e il lavoro.