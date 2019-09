L'estate volge al termine e giunge il primo mese della stagione autunnale. Quali saranno le previsioni astrologiche per il mese di settembre per tutti i nati sotto il segno della Vergine? Di seguito, vediamo le previsioni con amore, salute e lavoro per tutti i nati sotto il sesto segno zodiacale. Quello di agosto è stato un buon mese per fare programmi in vista del futuro. Ci sono state anche molte soddisfazioni a livello sentimentale, e chi ha vissuto delle delusioni ha potuto guardare oltre.

Anche livello salutare le stelle sono state positive e con Marte dalla vostra parte le cure sono state favorite.

Nel mese di settembre 2019 per la Vergine ci sarà un maggiore recupero a livello fisico. Con Marte nel segno vi sentite particolarmente carichi di energia e pronti ad affrontare le diverse situazioni che si presentano. Saturno e Venere saranno favorevoli e riuscirete anche ad affrontare dei momenti particolarmente difficili o portare avanti delle cure. Cercate comunque, a partire dalla seconda metà del mese, di evitare momenti di stress. In campo sentimentale riuscirete a mettervi in gioco, potrebbero esserci anche dei cambiamenti.

Per quel che riguarda il settore professionale, con il sole nel segno gli affari saranno particolarmente favoriti per voi. Vediamo dettagliatamente le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro e il settore sentimentale nel periodo di settembre per tutti nati Vergine.

Oroscopo settembre 2019: amore e lavoro per la Vergine

Non mancherà l'energia per affrontare le situazioni che arriveranno in campo amoroso. In particolare gli ultimi giorni dei fine settimana del mese saranno ottimi per fare degli incontri importanti e vivere delle forti emozioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche chi è in crisi da diverso tempo, riuscirà a guardare oltre e a fare progetti che riguardano il proprio futuro sentimentale. È possibile che ci siano delle nuove esigenze in arrivo, con serenità riuscirete ad adattarvi al meglio. Nel mese di ottobre sarà possibile coltivare le relazioni iniziate nell'ultimo periodo.

Per quel che riguarda il settore professionale, non mancheranno delle novità in questo periodo, sono in arrivo anche delle conferme che possono cambiare la vostra situazione lavorativa.

I progetti iniziati precedentemente è possibile che diano delle belle soddisfazioni, vi sentirete sicuramente più sereni. Nel mese di ottobre poi le risposte che ancora non sono giunte, potrebbero tardare ad arrivare, ma non temete: prima della conclusione dell'anno, riuscirete ad ottenere le risposte desiderate. Il prossimo sarà un periodo favorevole anche per gli studenti che desiderano giungere alla Laurea e coronare i propri studi.