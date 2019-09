Nuove previsioni astrologiche per il terzo fine settimana del mese di settembre. Scopriamo, di seguito, l'Oroscopo per le giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre. Amore, lavoro e salute per tutti i segni, dell'Ariete ai Pesci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in questo fine settimana la luna sarà nel segno e potrà portare grandi emozioni. Nel lavoro molto dipenderà da ciò che vorrete fare, ma già alcuni hanno cambiato ufficio o gruppo e stanno cercando di capire come rinnovare un accordo.

La giornata migliore sarà quella di domenica.

Toro: per i sentimenti cercate di limitare le discussioni di sabato. Domenica potreste anche dire basta a una storia. Nel lavoro non mancheranno le forze e le intuizioni, ma non saranno da sottovalutare neanche le nuove proposte.

Gemelli: se avete cambiato partner di recente non mancheranno le perplessità, ma domenica andrà meglio. Nel lavoro non recuperate immediatamente da un calo economico, ma se avete fatto richieste, qualcosa potrà partire.

Stanchezza per il fisico domenica.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, domenica sarà una giornata che porterà maggiori tensioni in amore: potreste proprio voi accendere la miccia di un'incomprensione. Nel lavoro occorre verificare con attenzione quello che state portando avanti. Alcuni non si sentono soddisfatti fino in fondo.

Leone: a livello amoroso, la giornata migliore sarà quella di sabato, quando potrete organizzare qualcosa d'importante.

La domenica nascerà con ottime stelle, ma non mancherà un momento di stanchezza. Nel lavoro meglio evitare di fare il passo più lungo della gamba, il periodo migliore sarà quello di sabato.

Vergine: per i sentimenti la giornata di sabato sarà sottotono, ma si recupererà domenica. Se il vostro cuore è solo da tempo, questa giornata porterà un recupero. Nel lavoro saranno diverse le decisioni da prendere, se dovete affrontare qualche discussione sarebbe il caso di farla domenica.

Previsioni astrologiche del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso, la giornata migliore sarà quella di sabato, quando riuscirete ad avere maggiore forza di volontà per mettere in chiaro una storia. Nel lavoro Mercurio, nel vostro segno, porterà qualche buona proposta, in particolare di domenica.

Scorpione: la giornata migliore per i sentimenti sarà quella di sabato, visto che domenica ci sarà meno forza.

Non mancheranno piccole emozioni, ma non sarete in grado di sfruttarle. Nel lavoro domenica sera è meglio evitare i conflitti.

Sagittario: a livello sentimentale, se avete dato troppo spazio a una persona potreste fare dei passi avanti, in particolare sabato. Domenica sarà più facile innervosirvi. A livello lavorativo sabato sarà meglio fare le cose con calma, Mercurio attivo porta però maggiore fiducia in voi stessi.

Capricorno: questo fine settimana vivrete meno concentrati nei sentimenti, le piccole emozioni negative vanno eliminate, in particolare se frequentate una persona dell'Ariete o della Bilancia. Nel lavoro ci sarà un rallentamento generale sia sabato che domenica. Energia in calo per il fisico l'ultimo giorno della settimana.

Acquario: a livello amoroso meglio fare solo lo stretto indispensabile in una coppia: cercate di evitare conflitti in casa. Domenica grande recupero per i sentimenti. Nel lavoro non mancheranno momenti di forza e situazioni di maggiore interesse. Tutto, comunque, va fatto con calma.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale, la situazione astrologica che non è difficile, soprattutto dopo le prime due settimane settembre. Domenica potreste vivere relazioni importanti. Nel lavoro migliora la vostra produttività, se pensate a un rinnovo fatevi avanti adesso.