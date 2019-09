Le previsioni astrali di mercoledì 18 settembre 2019 prevedono molta fortuna in particolare per i nati sotto il segno zodiacale del Toro, che vivrà una giornata davvero positiva sia negli affari che in amore. 24 ore particolarmente propizie anche per il Leone. Non sarà, invece, un giorno brillante per Scorpione e Ariete.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): in sintonia con tutto il mese di settembre, la giornata sarà caratterizzata da grandi cambiamenti: sarete impegnati nell'organizzazione di un nuovo lavoro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà molto probabile che voi perdiate le staffe nei confronti di una persona che vi provoca da diversi giorni. Rimanete calmi e non agite in maniera impulsiva.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nella giornata odierna non sarete molto pazienti né con il partner, né con i vostri colleghi di lavoro. Attenti a non usare parole grosse per evitare litigi.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): fate attenzione, soprattutto in serata, alle provocazioni che arrivano dalla famiglia o dal vostro partner.

Oggi sarà una giornata sottotono, ma già da domani recupererete.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): i vostri progetti saranno favoriti a partire dal fine settimana, ma state attenti alle sperimentazioni sbagliate. Piccolo consiglio: giocate sul sicuro e non sparate troppo in alto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la fine dell'estate vi ha portato qualche problemino soprattutto in amore, dovrete superare una fase critica per riuscire a recuperare la relazione con il vostro partner.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): un momento di tristezza dovuto ad un ricordo del passato potrebbe mettervi giù di morale. Non pensate a fatti o persone che ormai non fanno più parte della vostra esistenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): se avete sopportato per troppo tempo le angherie di una persona, non vi farete scrupoli ad allontanarla, dovrete solo parlarle e dirle come la pensate.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una persona amica potrà darvi una mano a risolvere un problema o favorirvi nella prosecuzione di un accordo. In questi giorni l'amore rimarrà in una fase latente.

Le previsioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): molto probabile un lieve malessere stagionale o un piccolo momento di stanchezza che sarà superato facilmente. Stasera non agitate le acque in amore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): anche oggi, come ieri, sarete assorti in una serie di dubbi che vi metteranno a riflettere per l'intera giornata.

Toro (21 aprile – 21 maggio): sappiate che tutto quello che state facendo sarà favorito dalle buone stelle e lo sarà ancora di più nei prossimi giorni: godetevi questo momento di gloria per il vostro segno.