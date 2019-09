Nella giornata di venerdì 20 settembre si dovrà prestare un po' più di attenzione alle finanze: l'invito è rivolto soprattutto ai nativi dei segni di aria, in particolare a quelli dell'Acquario e della Bilancia. Tanta passionalità e amore saranno il punto focale dei nativi del segno dell'Ariete, del Cancro e del Capricorno. Più pragmatici i nativi del segno della Vergine e del Leone. A seguire le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il vostro umore migliorerà sensibilmente anche grazie alle vostre vicende lavorative, che stanno andando decisamente meglio. In rialzo anche la salute, di tanto in tanto, però, avrete però bisogno di più relax.

Toro: venerdì avrete più possibilità di stare da soli con il vostro partner. La serata potrebbe anche rivelarsi più romantica del solito.

Gemelli: a lavoro vi arrabbierete facilmente a causa del nervosismo, ma d'altro canto dimostrerete un'iperattività che gioverà non solo a voi, ma anche i vostri colleghi.

La stima nei vostri confronti crescerà notevolmente.

Cancro: meglio le amicizie, vi riappacificherete con qualcuno con cui avete litigato molto tempo fa. Insomma, sarete in pace con voi stessi nella giornata di venerdì, quindi perché non approfittare di sedurre il partner?

Leone: qualche problema sul lavoro vi sottrarrà del tempo prezioso, che avreste voluto trascorrere in modo diverso, ma sarete abbastanza celeri da concludere qualche affare decisamente sostanzioso.

Vergine: organizzati. Lo stress di questo periodo vi ha reso più preparati sul tempo, in modo da potervi ritagliare dei momenti tutti per voi. Questa giornata sarà l'ideale per incrementare i momenti personali.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione al denaro. State spendendo un po' troppo per i vostri canoni, quindi sarà bene prendere in considerazione prima le cose importanti e poi quelle più “frivole”.

Amore meno coinvolgente.

Scorpione: i vostri sforzi di essere meno rissosi e difficili saranno ripagati. Molti rapporti si appianeranno, anche se non del tutto, e qualche momento in famiglia diventerà decisamente più sereno.

Sagittario: con l'incedere della settimana vi sarete resi conto che non siete più tesi come prima e l'inizio del fine settimana sarà un motivo in più per lavorare meno e divertirvi di più.

Arriverà qualche calo di pressione.

Capricorno: giornata dedicata agli hobby, a qualche passatempo che vi faccia stare bene, o magari alla tenerezza con il partner, senza però sfociare nel sentimentalismo. Bene, ma dovreste lasciarvi andare un po' di più.

Acquario: anche voi dovreste cercare di salvaguardare le vostre finanze, dal momento che il vostro portafogli ha subito perdite considerevoli, anche se non è del tutto “vuoto”.

Il lavoro sarà stabile, i rapporti con i colleghi si riveleranno fruttuosi.

Pesci: vi sentirete ispirati, quindi i Pesci artisti avranno a che fare con una vera e propria esplosione di creatività, soprattutto per quanto riguarda l'ambito letterario, pittorico e musicale. La fantasia sarà anche la protagonista per una serata “piccante”.