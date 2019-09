Tanto amore e tanta passione illumineranno il fine settimana che va da sabato 21 a domenica 22 settembre per gran parte dei segni dello zodiaco. Si parte con l'eros a mille per i nativi del segno del Cancro e si continua con la complicità di coppia per i nativi del segno del Toro e del segno del Sagittario. Non andrà altrettanto meglio per i nativi del segno dell'Acquario.

A seguire, le previsioni astrologiche del weekend.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il rendimento lavorativo si sarà stabilmente risollevato, mentre ci sarà ancora qualcosa da “rifinire” sul piano affettivo, e di questo si vedrà nel sabato. La domenica sarà più dedicata a svaghi e divertimenti, ma anche al relax.

Toro: sarà un weekend di collaborazioni, sia all'interno della famiglia che all'interno della cerchia di colleghi.

Nella giornata di domenica potreste avere qualche problema lavorativo, soprattutto a livello organizzativo e gestionale.

Gemelli: si prospetta un fine settimana non proprio idilliaco, ci saranno molte incombenze lavorative da sbrigare e molte “lamentele” che vi daranno del filo da torcere. Cercate di risolvere la situazione senza perdere la pazienza.

Cancro: eros a mille. Certo, in questo weekend non vi risparmierete affatto con le tenerezze, con le effusioni un po' più spinte con il partner, anche perché siete esausti di tutta questa conflittualità e di questa tensione all'interno della coppia.

Leone: finalmente arriverà della distensione, del relax, e non soltanto fisico. In questo periodo siete stati molto sotto pressione, e non ci sarà niente di meglio che rimanere all'interno della cerchia degli affetti più cari con della buona cucina e delle buone bevande.

Vergine: in rimonta. Avrete delle energie da spendere sul fronte lavorativo, ma saranno indirizzate soltanto per gli aspetti lavorativi, appunto, più “spinosi”, lasciando le cose facili agli altri. Avete bisogno di avere un maggiore controllo sulla vostra attività.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: proprio non riuscirete a darvi una “regolata” sul fronte finanziario, avrete speso molto e questo weekend non farà eccezione. I rapporti all'interno della comitiva però saranno in netto rialzo, e al momento ne avrete bisogno più che mai.

Scorpione: meglio con l'umore, un po' meno con il lavoro. Avrete a che fare con netto ribasso dei successi lavorativi, e purtroppo la situazione potrebbe non sbloccarsi per il momento.

Sarete però determinati a fare del vostro meglio, a continuare sulla vostra solita linea e anche a collaborare con i colleghi propensi a farlo.

Sagittario: il partner sarà un amore con voi, potreste ricevere una sorpresa o comunque una gentilezza che ricorderete a lungo. Sono favoriti gli incontri, le nuove amicizie e i primi approcci amorosi. Sabato andrà meglio della domenica.

Capricorno: sarete letteralmente scarichi, avrete bisogno di trascorrere il fine settimana lontani da persone che potrebbero potenzialmente disturbarvi.

Decisamente avrete la necessità di farvi un bagno che duri ore, che vi distenda i nervi e vi dia anche l'ispirazione giusta per un nuovo progetto.

Acquario: amore in ribasso. Il partner potrebbe lamentarsi di alcune “mancanze” a cui dovreste prestare attenzione analizzandole con minuziosità. Il sabato non sarà molto roseo dal punto di vista lavorativo, dal momento che sarete sovraccarichi di lavoro, ma la domenica avrete qualche ora in più di sano relax.

Pesci: prendere parte a qualche serata con gli amici in completa allegria sarà la vostra occupazione principale di sabato, nel quale saranno favoriti anche gli incontri. La sera della domenica ci sarà qualche parente che vi darà del filo da torcere.