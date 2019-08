Nella giornata di martedì 27 agosto tra i segni più fortunati vi saranno i nati sotto il Leone e la Vergine. Buone notizie attendono anche i segni zodiacali di Gemelli e Bilancia. Prosegue invece il periodo da dimenticare per Pesci e Capricorno.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il vostro spirito di sopportazione sarà messo davvero a dura prova da un nuovo collega che penserà di poter dettare le linee guida del team di lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la pazienza è la virtù dei forti. Dovete mettere in pratica questo aforisma per sopportare le vicende familiari che vi vedranno non condividere alcune scelte e decisioni altrui.

Leone (23 luglio – 23 agosto): una piacevolissima sorpresa vi aspetterà sul posto di lavoro al ritorno dalle ferie estive: il vostro capo ha deciso di affidarvi un importante incarico professionale con il quale potreste giocarvi l'ambito e tanto desiderato avanzamento di carriera.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): le stelle sembrano essere dalla vostra parte, almeno per quel che concerne l'ambito amoroso-sentimentale: in serata sono molto favoriti gli incontri con persone dell'altro genere.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la vita di coppia vi offrirà poche soddisfazioni ed emozioni a causa della scarsa sintonia e intimità con il partner, essa è una caratteristica negativa del rapporto negli ultimi giorni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): un'inattesa ed imperdibile chance si presenterà sulla vostra strada. Esistono treni che passano una sola volta nella vita, quindi il consiglio è quello di sfruttare questa occasione.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): le premure verso il partner non sono mai troppe. Fate attenzione a non dimenticare un anniversario importante se non volete litigare con la persona amata.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): clima piuttosto pesante nell'ambiente familiare. Questa volta l'avete combinata grossa e dovrà passare un po' di tempo affinché i vostri cari possano dimenticare e perdonarvi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): le persone che non sono degne delle vostre attenzioni dovranno essere allontanate dalla vostra vita. Questo è l'unico modo per vivere in maniera serena.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): un nuovo lavoro estremamente impegnativo, unitamente allo stress familiare dei giorni scorsi, potrebbe rischiare di compromettere anche il vostro stato di salute e serenità mentale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro partner ancora una volta vi sorprenderà con una gradita e piacevole novità che non vi aspettate minimamente.

Toro (21 aprile – 20 maggio): proseguono i problemi lavorativi: faticherete molto per trovare un'occupazione a voi gradita e ben retribuita.