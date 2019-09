L'amore e le opportunità lavorative bussano alla porta di ciascun simbolo zodiacale nell'Oroscopo settimanale di inizio settembre. Analizzando la posizione della Luna, astro d'argento che si occupa delle emozioni e dell'intuizione, riscontreremo che Capricorno, Acquario e Pesci saranno molto sensibili e ricettivi. L'influenza lunare si farà sentire anche negli altri segni, risolvendo delle situazioni rimaste in sospeso e promettendo fortuna in amore nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale

Ariete: se siete alla ricerca di risposte, in questa settimana le troverete scavando nella profondità del vostro animo. Plutone e Luna nella giornata di lunedì non consentono che alcuni cambiamenti psicologici vengano trascurati. Portateli avanti con coraggio, ne beneficerà sia l'amore che il lavoro.

Toro: alcuni cambiamenti positivi per il lavoro potrebbero svilupparsi nella giornata di lunedì.

Nel frattempo dedicate maggior tempo all'amore, approfittando di un trigono perfetto tra Urano e Venere molto affettuoso e fantasioso che durerà per tutta la settimana.

Gemelli: alcune configurazioni planetarie porranno qualche domanda sul lavoro svolto, esortandovi a investire maggior impegno in campo professionale. Perseveranti e molto magnetici in ambito affettivo, cercherete di concretizzare i sogni amorosi senza trascurare un desiderio di indipendenza molto spiccato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: la settimana inizierà in modo molto indeciso e un atteggiamento capriccioso che sarà il risultato di una Luna in opposizione, si farà sentire e peserà in amore. Nel fine settimana la situazione migliorerà e sarete molto più romantici e profondi. Il lavoro sarà influenzato negativamente da esperienze passate non favorevoli per progredire.

Leone: martedì l'astro d'argento in opposizione disarmonica potrebbe rendervi nervosi e distaccarvi dall'amore, diffondendo una freddezza che renderà le sensazioni quasi anaffettive.

Forse eviterete il coinvolgimento emotivo per timore di soffrire, ma in questo modo potreste perdervi delle interessanti opportunità. Buone notizie arriveranno in ambito lavorativo.

Vergine: venerdì Luna in opposizione creerà qualche difficoltà e sarà difficile risolvere alcune situazioni ingarbugliate. Per fortuna potrete contare su un Mercurio presente nel segno che suggerirà una soluzione razionale ad alcune complicazioni professionali. Buono l'amore a patto che lo viviate con più slancio emotivo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a metà settimana il satellite notturno farà luce sulle sensazioni amorose e i single potranno approfondire nuovi incontri fortunati. Ma attenzione a non lasciarvi prendere da pensieri ossessivi e fissazioni quasi paranoiche. Simpatici e molto socievoli con tutti, intreccerete splendidi rapporti lavorativi, puntando soprattutto su un mercoledì fortunato.

Scorpione: lunedì una mancanza di valutazione obiettiva potrebbe essere fatale per la sfera lavorativa, ma il fatto è che potreste avere la testa fra le nuvole, deconcentrandovi. Luna in posizione non molto favorevole quasi sfiderà la vostra sensibilità anche a metà settimana, pretendendo maggior slancio affettuoso.

Sagittario: la vicinanza della Luna sarà confortante per i sentimenti. Giove fortunato potenzierà questo ottimismo utile per dare il massimo in campo lavorativo e per rendere la sfera sentimentale più profonda.

Capricorno: a inizio settimana la Luna entrerà nel segno e incrociando le sue energie sensibili con Plutone e Saturno troverà terreno fertile per favorire una riuscita professionale che sarà il frutto delle proprie spiccate capacità. Anche l'intuito sarà favorevole e analitico per fare chiarezza in ambito sentimentale.

Acquario: Luna sarà presente nel segno da martedì e una nuova curiosità intellettuale trasformerà il modo di amare, che diventerà più complice e consapevole. In ambito lavorativo, potrete contare su alcuni appoggi utili per progredire e attuare i progetti a cui ambite.

Pesci: la vita emotiva sarà in continuo cambiamento e nuove opportunità si affacceranno all'orizzonte lavorativo. Dovrete solo vivere il tutto nel modo giusto, utilizzando un raziocinio che capterà questi messaggi sottili, attuandoli in maniera costruttiva.