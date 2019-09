Prosegue l'ultima settimana del mese di settembre. Scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 24 settembre con amore, lavoro e salute per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo da Ariete e Gemelli

Ariete: in amore giornata che andrà meglio nella seconda parte, al mattino sarete sottoposti a maggiori tensioni. Nel lavoro avrete una marcia in più, approfittate di questo momento per lanciare una proposta.

Toro: per i sentimenti situazione complessa soprattutto per quel che riguarda le finanze, nel pomeriggio ci sarà un po' di attrito per questi motivi. Nel lavoro siete particolarmente agitati, questo però è solo un periodo passeggero.

Gemelli: a livello amoroso, luna che torna favorevole nel pomeriggio, non mancheranno i momenti di vantaggio in questi giorni. Nel lavoro se dovete parlare di qualcosa di importante l'ultima parte del mese sembra davvero fatta apposta.

Cancro: in amore meglio evitare conflitti in questa giornata, soprattutto se avete avuto problemi nel passato. A livello lavorativo non si risolvono i problemi in pochi minuti, ma questa ultima parte del mese aiuta.

Leone: a livello amoroso pomeriggio che nasce con la luna nel segno, potrà essere l'occasione per recuperare. Nel lavoro evitate di fare scelte sbagliate, cercate di limitarvi. Fisico che chiede maggiore riposo.

Vergine: per i sentimenti cielo di grande forza con un picco massimo il 27. Nel lavoro non restate a guardare con questo cielo così importante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti siete nervosi agitati, evitate di stancarvi troppo per non alimentare questa fase critica. Rimandate a domani discussioni. A livello lavorativo c'è un cambiamento, per questo sentite la necessità di adattarvi a qualcosa di nuovo entro novembre.

Scorpione: per i sentimenti nel pomeriggio tornerà un po' di agitazione, nel complesso però nulla di grave.

Nel lavoro giornata di impegno ma potreste discutere per una questione banale. Fisico in recupero.

Sagittario: a livello amoroso affrontate queste giornate con grande vigore, fino al 26 sarà buono. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte e ricordate che in questi giorni dovrete allontanarvi da persone che sono fonte di disagio.

Capricorno: in amore periodo di stallo per quanto riguarda una storia, potreste vivere qualche dubbio.

A livello lavorativo vivrete ancora momenti di instabilità, evidentemente ci sono situazioni che devono essere risolte.

Acquario: per i sentimenti Luna opposta, per questo nel pomeriggio si potrà andare incontro a qualche momento di distacco e agitazione. Nel lavoro rallentamenti ma non per colpa vostra. Le prossime saranno due giornate sottotono.

Pesci: in amore nelle prime ore della giornata le intuizioni che avrete saranno valide.

Nel lavoro non manca la possibilità di farsi valere, ma in questo fine settembre potranno uscire più soldi del previsto.