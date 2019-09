L'ultima settimana del mese di settembre è ormai arrivata. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 23 e domenica 29 settembre 2019. Di seguito amore, lavoro e salute per i nativi di tutti i segni zodiacali dell'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche settimanali per i segni da Ariete a Vergine

Ariete: in queste giornate vi siete sentiti particolarmente spossati e i sentimenti ne hanno risentito.

È possibile che vi sentiate incerti anche in questa fine del mese. Cercate di evitare i conflitti, anche familiari. Nel lavoro è possibile che ci siano delle novità, anche se non vi sentite particolarmente soddisfatti.

Toro: in campo lavorativo, con Uranio dalla vostra parte, vi sentite particolarmente forti ed avete voglia di cambiare. Qualcuno potrebbe anche decidere di mettersi in discussione. In campo amoroso, i single possono fare dei passi avanti, perché questo è un buon periodo per fare degli incontri.

Gemelli: nel lavoro potrete prendervi una bella soddisfazione, sentite la necessità di un nuovo movimento. È possibile in questo periodo fare anche delle richieste in più. In amore, questa settimana sarà meno agitata ed avrete più tempo da dedicare al partner, soprattutto se avete vissuto una crisi recente.

Cancro: nel lavoro, in questa settimana, è possibile che vi sentiate confusi, cercate di fare più chiarezza possibile per portare avanti i progetti nel modo migliore.

In amore, vi sentite energici, riuscirete a mantenere il vostro equilibrio di coppia. Chi è in attesa di una risposta, è possibile che ne riceva una positiva.

Leone: in questa settimana a livello professionale giungeranno delle ottime novità, con la luna nel segno a partire dalla zona centrale della settimana, potrete prendere delle buone iniziative. In amore, nel weekend potrete fare degli ottimi incontri, grazie anche a Mercurio e Venere favorevoli per voi.

Vergine: a livello lavorativo dovete portare pazienza ed i progetti funzioneranno al meglio. In amore, ci sarà un buon recupero, soprattutto per i cuori solitari, farete degli ottimi incontri.

Previsioni astrologiche dell'ultima settimana di settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia: ottima settimana per poter risolvere delle questioni a livello professionale, non caricatevi di troppe responsabilità e cercate di gestire al meglio il vostro rapporto con i collaboratori.

In amore, con Venere nel segno, potrete superare un momento di difficoltà.

Scorpione: a livello lavorativo sentite l'esigenza di cambiare, vorreste iniziare dei nuovi progetti. In amore, vi sentite particolarmente meglio rispetto alle giornate precedenti, i pianeti dalla vostra parte vi aiutano a mettere da parte le incertezze.

Sagittario: in campo professionale, in questa settimana, potrete ottenere delle ottime sorprese, come il rinnovo di un accordo che attendeva te da tempo.

Evitate discussioni nel weekend. In campo amoroso, con Venere positiva nel vostro segno, potete mettere in chiaro delle questioni in sospeso.

Capricorno: le coppie forti in questo periodo devono evitare i conflitti, soprattutto all'inizio settimana. Nasceranno sicuramente delle discussioni, ma superarle sarà fondamentale per la solidità della coppia. A livello lavorativo cercate di osservare bene ciò che accade, in questo modo avrete le idee chiare per proseguire con i vostri progetti.

Acquario: Venere e Mercurio sono dalla vostra parte, bel momento per i sentimenti, ma anche in famiglia. Dopo le difficoltà vissute nel periodo estivo, ora vivrete un momento di ripresa. Nel lavoro sentite l'esigenza di fare i cambiamenti importanti, vi sentirete presto gratificati.

Pesci: ci sono delle questioni professionali da risolvere in queste giornate di fine settembre. In campo sentimentale potreste sentirvi sottotono, in particolare nell'ultima parte della settimana, prestate attenzione e non alimentare polemiche.