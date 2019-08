Il nono mese dell'anno è in arrivo per il segno zodiacale del Leone. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per le giornate comprese tra il primo ed il 30 settembre 2019, provando a capire anche come affrontare nel migliore dei modi il nuovo periodo in arrivo.

Quello di agosto è stato un mese importante e decisivo al livello lavorativo. Le scelte compiute nel periodo estivo, hanno creato delle possibilità importanti per la carriera.

Anche il campo sentimentale è stato particolarmente favorevole, diversi i progetti realizzati nell'ultimo periodo, come anche dei matrimoni. Inevitabilmente anche livello salutare avete vissuto un buon momento, anche se l'inizio del periodo scorso ha creato qualche momento di nervosismo.

Nel mese di settembre, soprattutto a livello psicofisico vivrete un buon momento, non mancherà infatti l'energia grazie a Giove, che è dalla vostra parte.

Nella parte centrale del periodo è possibile che nascano dalle tensioni, ma nulla di troppo difficoltoso da affrontare. In molti si sentiranno particolarmente vitali per poter affrontare scelte che porteranno al successo. Ottimo momento anche a livello sentimentale, prenderete delle decisioni riguardanti il vostro rapporto che vi faranno stare sicuramente meglio. Nel lavoro, la forza non mancherà e potrete rimanere soddisfatti delle azioni compiute. Leggiamo dettagliatamente le stelle su amore e lavoro per i nati Leone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Oroscopo settembre: amore e lavoro del Leone

Come anticipato, non mancherà la forza a livello lavorativo, ci saranno anche dei nuovi contatti da poter gestire e portare avanti i propri progetti. Chi ha delle richieste da portare avanti, potrà farlo e ottenere dei buoni riscontri. Se ci sono delle trattative da affrontare, questo è il momento giusto per gestirle. L'ondata di positività proseguirà anche nel mese di ottobre, nel caso in cui ci dovessero essere delle problematiche, riuscirete a superarle nella parte centrale del periodo.

In campo sentimentale, Venere sarà favorevole a partire dalla seconda settimana del mese, non mancheranno i consensi in questo periodo. Le persone che da poco hanno da poco portato avanti un progetto, con le stelle dalla propria parte potreanno fortificare la propria relazione di coppia. Gli ultimi giorni del periodo saranno particolarmente intensi per l'amore. Nel mese di ottobre, vi sentirete poi invece un po' sottotono, è possibile che alcune situazioni vi creino confusione a chi è indeciso su due relazioni, e che fatichiate a comprendere la strada da prendere.

Alcuni problemi lavorativi, inoltre, potrebbero riversarsi nella sfera sentimentale e creare problematiche complesse da affrontare per la coppia.