La giornata di giovedì 3 ottobre si avvertirà un'aria di “stacco”, di tregua, per dare adito al relax ma anche ai momenti di tenerezza con il partner. Al top i segni della Vergine e del Leone, in genere molto più propensi all'aspetto lavorativo. Influssi positivi anche per il Cancro e l'Ariete. I Pesci e il Sagittario, invece, saranno impegnati.

A seguire, le previsioni della giornata, per tutto lo zodiaco.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: avrete occasione di fare qualcosa di speciale per il partner anche se al momento la vostra relazione si trova un po' in “alto mare”. Sicuramente farà piacere alla persona amata e soprattutto a voi stessi.

Toro: un po' stressati, dovrete essere meno carichi di lavoro e più propensi a concedervi anche qualche minuto di distensione. Potrete approfittare per fare qualcosa che vi rilassi completamente come un bagno.

Gemelli: raccoglierete i primi frutti del vostro lavoro, il guadagno sarà assicurato. Nel frattempo avrete voglia di fare uno “strappo” alla regola facendo shopping o andando fuori a cena.

Cancro: più complicità anche all'interno della cerchia familiare e dei colleghi. Attorno a voi si respirerà un'aria decisamente fresca e positiva e molte persone ne rimarranno affascinate. Continuate così.

Leone: abbandonerete le vostre ambizioni per questa giornata per dedicarvi agli affetti, alla famiglia o semplicemente al partner.

Darete prova di essere molto sentimentali, se solo lo volete.

Vergine: relax. Sarete più inclini a fare qualcosa per il partner e che vi varrà molta più soddisfazione del solito. Organizzerete qualcosa che vi darà modo di dimostrare che all'amore ci tenete ed anche molto.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: un leggero malessere potrebbe impedirvi di sbrigare alcune faccende che richiederebbero tempo ed energie.

Ma vi basterà un po' di ricarica in più per essere efficienti anche sul posto di lavoro.

Scorpione: focus sulle amicizie. Avrete modo di incontrare qualcuno di vecchia data per discutere della vostra vita recente. Sarà un ottimo espediente per riprendere dei legami che avete interrotto da molto tempo.

Sagittario: ci sarà maggiore concentrazione in ambito lavorativo, ingegno e concentrazione sarà fondamentale nel risolvere i problemi di questa giornata sarà fondamentale.

Salute in rialzo, ma dovrete ancora prendervi cura di voi stessi.

Capricorno: ancora sulla cresta dell'onda, vi farete valere anche nelle situazioni più difficili da gestire anche se ci saranno vari ostacoli da superare con qualche piccolo espediente “diverso” dal solito.

Acquario: molto energici, sensuali, passionali con il partner. Sarete anche in grado di attrarre qualcuno che avevate adocchiate da tempo e che forse potrebbe essere un potenziale partner.

Pesci: immersi negli affari. Sarete davvero produttivi, tanto che i vostri colleghi a stento vi riconosceranno. Un aiutino vi sarà di notevole importanza anche per estrapolare un po' di tempo libero.