Il mese di ottobre per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da un ambito lavorativo sorprendente, dove riuscirete ad intraprendere nuovi percorsi in maniera brillante; ciò nonostante fate attenzione ad eventuali investimenti sbagliati. In amore cercherete di risolvere alcuni problemi presenti già dal mese precedente: se ci sono due storie parallele affrontate la realtà e fate chiarezza con il partner, ma soprattutto con voi stessi.

La fortuna sarà molto generosa con voi, lo stesso però non si potrà dire della salute, in quanto ci saranno tante giornate dove tornerete stanchi a casa a causa dei troppi impegni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di ottobre per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, come detto in precedenza dovrete cercare di risolvere in fretta alcune situazioni spiacevoli che sono venute a creare durante il mese precedente.

Se avete problemi con la vostra dolce metà questo sarà il momento adatto per parlarne. La situazione dovrebbe migliorare a partire dalla seconda metà del mese, quando gli astri saranno favorevoli a voi e vi consentiranno di tornare alla ribalta, mantenendo alto l'affiatamento di coppia. Chi è single farà numerosi incontri durante il mese, ciò nonostante siete alla ricerca di un partner che sia in grado di sostenervi e aiutarvi nei momenti di crisi dove avete assolutamente bisogno di lui.

Amicizie da tenere in considerazione in quanto ultimamente state trascurando i vostri compagni di vita. Fate attenzione poiché di questo passo rischiate di rovinare alcuni rapporti. Favorite inoltre le nuove conoscenze.

Fortuna e salute

Sarà un mese piuttosto fortunato per i nativi del segno. Spesso infatti vi capiteranno eventi che neanche voi speravate, soprattutto in ambito lavorativo.

In quanto a salute spesso vi sentirete stanchi a causa dei tanti impegni sul posto di lavoro. Potrebbero inoltre farsi sentire i primi malanni della stagione autunnale, quindi fate attenzione e cercate di non strafare.

Lavoro e impegni

La vostra carriera professionale inizierà ad essere più intensa durante il mese di ottobre. Ciò significa che avrete tanti impegni da svolgere durante la giornata, arrivando spesso ad avere poco tempo libero a disposizione per voi stessi. Di contro riuscirete ad ottenere più guadagni del solito, ma non usate tali entrate per investimenti che potrebbero rivelarsi fallimentari. Se state pensando di cambiare lavoro o siete alla ricerca del vostro primo impiego, questo è il periodo adatto grazie a delle opportunità e a delle cifre che aspettate da tempo che arriveranno presto.