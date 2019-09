Quello che sta per iniziare sarà un mese di alti e bassi per i nati sotto il segno del Cancro. Sebbene, infatti, ottobre inizi in modo positivo sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, la sfera sentimentale e la salute, è anche vero che, a partire dalla seconda metà del mese, il segno vivrà un pesante momento sottotono. Dunque, in amore, sarà bene sfruttare le prime due settimane per ritrovare la serenità ma anche per concedersi qualche momento di intimità con il partner.

Anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo sarà il momento ideale per avanzare una proposta o per stipulare degli accordi vantaggiosi. Cercate di risolvere tutte le questioni entro il 15 del mese: ottobre, infatti, si concluderà con l’opposizione degli astri in tal senso. Ecco di seguito il Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del mese di ottobre per il segno del Cancro, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche ottobre, Cancro

Amore: il nuovo mese inizia con il favore degli astri, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Dunque la prima metà di ottobre sarà ideale per rivelare i propri sentimenti alla persona amata, per risolvere dei malintesi nati all’interno della sfera sentimentale o per ritrovare un po’ di complicità e intimità con il partner. Durante queste giornate anche gli incontri sono favoriti, mentre le relazioni nate da poco acquisteranno maggiore importanza.

La situazione cambierà radicalmente a partire dal 15 quanto gli astri saranno in posizione dissonante, il nervosismo accumulato avrà la meglio e all’interno del rapporto di coppia potrebbero nascere litigi e discussioni. Anche i rapporti familiari potrebbero essere messi a dura prova, soprattutto durante il 21 e il 22.

Lavoro: come precedentemente anticipato le prime 15 giornate di ottobre si riveleranno le più vantaggioso per il segno, questo vale anche per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative.

I nati sotto il segno del Cancro potranno fare affidamento sulla posizione favorevole dei pianeti. Chi lavora in proprio potrebbe incrementare i propri guadagni. È un buon momento per fare progetti o un investimento. Al contrario nella seconda metà del mese l’opposizione di Saturno si farà sentire, qualcuno potrebbe incontrare degli imprevisti o subire dei rallentamenti.

Salute: Ottobre inizia con forza ed energia per il Cancro, vi sentirete instancabili e pieni di voglia di fare.

Al contrario durante la seconda metà del mese sarebbe meglio evitare lo stress, soprattutto per la tendenza del segno a psicosomatizzare le situazioni. Qualcuno potrebbe dunque accusare dei fastidi fisici, ma nulla che un po’ di riposo non potrà curare.