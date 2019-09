Ultima giornata del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 30 settembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno ricevere nuove proposte nell'ambito lavorativo. Per l'Acquario miglioreranno i rapporti con la persona amata. Nel dettaglio le previsioni dei dodici segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Ariete: in amore, se avete vissuto una separazione adesso potete cercare di riprendere in mano la vostra storia.

La giornata però sarà ancora sottotono, quindi fate le cose con calma. Nel lavoro meglio lasciar perdere ogni provocazione.

Toro: per i sentimenti giornata a metà, il mattino sarà migliore del pomeriggio. Nel lavoro situazione generale che comporta un risveglio di alcune situazioni. Entro poche settimane arriverà una conferma.

Gemelli: a livello sentimentale momento che vede Mercurio in buon aspetto, per questo motivo gli incontri sono favoriti.

Nel lavoro, nonostante una situazione di crescita, non dimentichiamo che si è usciti da un periodo pesante.

Cancro: in amore, se una storia non va, meglio evitare contrasti in questa giornata. Ci sono decisamente troppe cose da fare. A livello lavorativo si registrano tensioni, qualche ritardo potrà anche innervosirvi.

Leone: a livello amoroso mattinata migliore, ma nel pomeriggio tornerà uno stato di agitazione.

Nel lavoro momento importante, si può contare su qualcosa in più.

Vergine: per i sentimenti situazione astrologica interessante, non mancheranno momenti importanti da vivere con la persona amata. Nel lavoro in questo momento avete molte idee da mettere in pratica.

Previsioni e oroscopo del 30 settembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti momento che porta alcune emozioni forti, ma attenti a non andare incontro a polemiche e disguidi.

A livello lavorativo alcuni devono tornare sui propri passi, visto che si è registrato un calo nei nuovi progetti.

Scorpione: per i sentimenti situazione migliore per i contatti, potrebbe anche tornare un amore del passato. Nel lavoro possibile che vi facciano proposte e che possiate rispondere positivamente. Il desiderio di mettervi in gioco è tanto.

Sagittario: in amore situazione migliore rispetto agli inizi del mese, quando è probabile che abbiate vissuto momenti di calo.

Nel lavoro situazione generale che è dalla vostra parte. Occasioni in più con Giove favorevole.

Capricorno: in questa giornata è meglio evitare incomprensioni che possono nascere anche nelle coppie di lunga data. Una distanza potrebbe essere causa di disagio. Nel lavoro è possibile che arrivino nuove proposte, dovete riflettere di più su cosa rispondere.

Acquario: per i sentimenti giornata che aiuta, soprattutto al mattino.

Avrete un feeling particolare con la persona amata. Nel lavoro le spese ultimamente sono state troppo, cercate di limare meglio questo aspetto.

Pesci: a livello sentimentale, grazie alla Luna favorevole e Mercurio nel segno si chiude un mese con un momento importante. A livello lavorativo tra oggi e domani dovrete sfruttare le occasioni che arriveranno. Gli incontri sono vantaggiosi.