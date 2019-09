Ottobre in arrivo per il segno zodiacale del Leone. Quali saranno le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute per questo nuovo periodo autunnale? Di seguito, le stelle con consigli per vivere nel migliore dei modi il mese in arrivo. Nelle ultime settimane non è mancata una buona energia, data anche dalla positività di Giove nel segno. In campo amoroso avete fatto dei passi avanti importanti, con Venere dalla vostra parte c'è stata la possibilità di ripristinare situazioni complesse.

Nel lavoro, avete avuto grande vitalità per portare avanti i progetti nel modo migliore.

Nel mese di ottobre la positività degli astri si frena momentaneamente. In campo sentimentale potrebbero infatti nascere delle problematiche, soprattutto per chi sta insieme da molto tempo. Anche la salute subirà un calo, potrete sentirvi affaticati dalle molte cose che dovrete fare. Soprattutto nell'ultima settimana del mese, dovrete prestare particolare attenzione a non commettere possibili errori a causa di sforzi a volte non necessari.

Nel lavoro invece l'ondata di positività prosegue e potrete portare avanti i vostri progetti, badando sempre e comunque alle imprudenze, evitate quindi di distrarvi. Vediamo le stelle nel dettaglio che riguardano il settore professionale e quello amoroso dei nati Leone per il periodo compreso tra il primo ed il 31 ottobre.

Oroscopo ottobre 2019: lavoro e amore per il Leone

Come anticipato, il campo amoroso subirà una battuta di arresto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Se ci sono delle indecisioni, sarà difficile comprendere quale strada affrontare per prima. Anche nelle coppie più forti è possibile che in queste giornate autunnali sorga qualche dubbio. Non sarà semplice discutere, molte saranno le incomprensioni, dovrete ricercare dei chiarimenti. Evitate quindi discussioni e polemiche soprattutto se sono inutili e non mettetevi in discussione per primi. Nel mese di novembre riuscirete a ritrovare la calma, nonostante le questioni lavorative ed economiche vi porteranno a dei momenti di calo.

In campo professionale, evitate eccessi in queste giornate in arrivo, riuscirete così a portare avanti i vostri progetti con positività. All'interno di una collaborazione, è possibile che poi diventiate un importante punto di riferimento, in questo modo il gruppo potrà eseguire le vostre direttive per la gestione progettuale. L'energia di Giove è dalla vostra parte e se dovrete affrontare delle questioni, potrete attingere ad essa.

Nel periodo di novembre alcune competizioni potrebbero mettervi sotto pressione, dovrete quindi affrontare le diverse situazioni senza troppo nervosismo.