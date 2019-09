Ottobre è giunto anche per il segno della Vergine. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il sesto segno zodiacale per il periodo di inizio autunno? Di seguito, le stelle con lavoro, amore, salute, ma anche accorgimenti per poter affrontare il mese di ottobre 2019. Nell'ultimo periodo, la salute è migliorata particolarmente, con Saturno e Urano dalla vostra parte è stato possibile mettere da parte alcuni momenti di stress.

Questo, inevitabilmente, ha influito positivamente sul vostro stato psicofisico. In campo amoroso, le ultime giornate del mese di settembre sono state particolarmente appassionate per i sentimenti, le coppie hanno avuto la possibilità di gestire le proprie difficoltà. Nel lavoro, non sono mancate soddisfazioni progettuali.

Nel mese di ottobre, non bisogna sottovalutare i sentimenti, soprattutto per quel che riguarda le relazioni nate da poco tempo.

In alcune relazioni sarà necessario superare delle problematiche e prendere delle decisioni fondamentali alla coppia. Nel lavoro, le risposte che attendevate da tempo giungeranno e saranno per voi positive. Se la prima parte del mese sarà sottotono, a partire dalla seconda settimana arriveranno delle buone opportunità da sfruttare. La salute, invece, è in netto recupero, fino alla fine dell'anno. Se avete vissuto delle tensioni, ora con Venere e Mercurio della vostra parte, a partire dalla seconda settimana del mese potrete iniziare delle cure che vi daranno dei buoni risultati. Leggiamo le stelle dettagliate che riguardano il settore sentimentale e professionale del segno per il periodo di ottobre.

Oroscopo ottobre 2019: lavoro e amore della Vergine

Come anticipato, in campo sentimentale bisognerà coltivare i sentimenti affiorati da poco tempo. Chi, invece, ha una relazione duratura dovrà fare in modo di superare delle tensioni, che giungeranno in particolare nella prima parte del periodo. Con Giove dalla vostra parte, vi sentite particolarmente stimolati ed anche creativi. Nel mese di novembre, le coppie che hanno superato ostacoli avranno finalmente la conferma del loro amore e potranno vivere con più serenità.

Nel campo lavorativo, dovrete impegnarvi al meglio per iniziare dei progetti che frutteranno entro la fine dell'anno.

Chi per molto tempo non ha lavorato, dovrà rimboccarsi le maniche per non avere problemi successivamente. Periodo favorito anche il periodo per gli studenti, se desiderate ottenere dei risultati mettetevi in gioco. Nel mese di novembre dovrete prendere delle decisioni importanti ai fini della vostra attività. Ci saranno anche delle conferme che da tempo attendevate.