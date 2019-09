La prima settimana del mese di ottobre è in arrivo. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano l'amore, il lavoro e la salute di tutti i segni nel periodo compreso tra lunedì 30 settembre e domenica 6 ottobre 2019.

Ariete: con Venere in opposizione non sarà semplice controllare i rapporti sentimentali. Nel concludersi del periodo è possibile che siate estremamente polemici. Nel lavoro, chi ha iniziato da poco un progetto dovrà sistemare alcune questioni, ma presto potrà ottenere soddisfazioni.

Toro: in campo sentimentale qualcuno potrebbe non sentirsi soddisfatto. Ci sono delle situazioni che non riuscite a far funzionare. Nel lavoro vi sentite particolarmente soddisfatti, ma questa settimana è possibile che le cose vadano a rallentatore.

Gemelli: periodo di recupero per quel che riguarda i sentimenti, con Venere favorevole l'amore vi sorride, prestate comunque attenzione nelle giornate conclusive di questa settimana, perché è possibile che nascano dei nervosismi.

Nel lavoro è un momento buono per fare delle richieste o incontri importanti.

Cancro: Venere nella seconda settimana del mese di ottobre tornerà attiva, per il momento cercate di non esporvi troppo e non alimentate polemiche. In campo professionale il week-end sarà particolarmente favorevole, è possibile che facciate qualcosa di importante.

Leone: è possibile che nascano delle discussioni in questa settimana, ma Venere continua ad essere favorevole.

Chi ha concluso una relazione, potrebbe ricominciare ad amare e vivere nuove emozioni. Nel lavoro Giove è dalla vostra parte, vi sentite particolarmente forti.

Vergine: settimana importante in campo professionale, potrete far valere le vostre capacità. Periodo proficuo anche degli studenti. In campo amoroso, vi sentite particolarmente passionali, è il momento giusto per fare delle scelte.

Astrologia della prima settimana di ottobre per tutti i segni

Bilancia: settimana di riflessione in campo lavorativo, dovete fare delle scelte.

Venere è nel segno, potrete risolvere dei problemi a livello sentimentale.

Scorpione: in arrivo delle buone intuizioni per tutti i nati sotto questo particolare segno. Nonostante Urano in opposizione, cercate di limitare i nervosismi. In amore sono in arrivo delle buone notizie, con Venere che presto tornerà favorevole, potrete sistemare alcuni rapporti.

Sagittario: in arrivo nuovi importanti progetti per il segno.

Difficoltà nate negli ultimi tempi con i collaboratori potranno risolversi. In amore, nella parte centrale della settimana vi sentirete pronti a vivere delle buone emozioni.

Capricorno: sono in arrivo delle buone occasioni, nel lavoro è possibile che alcuni progetti possano aprirsi. Per quel che riguarda il settore sentimentale, con la luna nel segno potete prendere delle decisioni riguardanti la coppia.

Acquario: buone opportunità lavorative per il segno.

È possibile che vi sentiate stanchi, evitate di strafare e tenete a bada la vostra forza fisica. Per quel che riguarda l'amore, chi è in cerca dell'anima gemella potrà fare degli incontri.

Pesci: Mercurio torna favorevole in questa settimana, se qualcuno vi ha ostacolato prenderete la vostra rivincita. In amore, con Venere nuovamente favorevole riuscirete gestire al meglio le emozioni.