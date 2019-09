L'Oroscopo del 7 settembre è pronto a rivelare che cosa riserverà questa giornata di sabato per ciascun segno zodiacale. Gli astri informano che per i nativi dell'Ariete è arrivato il momento del riscatto, e che per le persone della Bilancia è arrivata l'ora di chiudere con il passato. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata d'inizio weekend per i 12 simboli.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete - Giornata interessante per coloro che vogliono vivere momenti di riscatto.

Non si esclude che sarà un autunno migliore dell'estate scorsa. Chi vuole iniziare un progetto, non deve perdere tempo. Sono favorite le amicizie e, tramite loro, potreste ottenere dei vantaggi in campo lavorativo. Giornata all'insegna dell'amore.

Toro - Questo è un periodo in cui possono nascere delle perplessità nell'ambiente familiare, magari desiderate qualcosa d'impossibile. Il vero problema è che non riuscite a far quadrare i conti perché in famiglia si rifiutano di tirare la cinghia.

Un po' di soddisfazione l'avrete dalla seconda metà di settembre. Per ora dovete armarvi di pazienza.

Gemelli - La chiave per stare bene con la propria anima è di seppellire il passato. Coloro che hanno avuto molte difficoltà sia nella sfera lavorativa che in quella personale, devono dare più spazio ai sentimenti. Grazie all'incontro con una persona interessante potreste uscire da una crisi. Chi si trova ancora invischiato in alcune questioni legali, deve aspettare l'inizio della stagione autunnale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro - In questo periodo siete molto preoccupati. Avete delle prove importanti da sostenere e siete sul punto di sbandierare un drappo bianco. Non dovete mollare per nessuna ragione al mondo, anzi gli astri vi danno molta energia per affrontare anche gli ostacoli più insormontabili. Chi sta aspettando una riconferma al lavoro, resta in attesa di qualche miracolo. Forse alcune regole o le clausole non sono state ancora definite.

Ecco perché siete molto nervosi. Consolatevi con l'amore o con una maratona della vostra serie tv preferita.

Leone - Il vostro è un segno che dà molta importanza ai sentimenti. Se nei mesi estivi c'è stata una grande crisi, ora tutto sembra più tranquillo. Questo sabato è una giornata stancante, alcuni non si sentono bene fisicamente. Cercate di non strafare. Se dovete dire qualcosa o fare qualche lavoretto, rinviate tutto alla prossima settimana.

Anche per l'amore non è giornata.

Vergine - In questa settimana, molti di voi hanno dovuto risolvere dei grossi problemi. Ora tutto sembra essere tornato alla normalità, anche se c'è un po' di tensione da stemperare. Il fisico sta risentendo di qualche affaticamento, e quando è così subentrano anche il nervosismo e problemi intestinali. Evitate di riversare questi malesseri in amore.

Previsioni di sabato 7 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia - In questa giornata di sabato 7 settembre potrebbero arrivare delle bellissime notizie.

Coloro che pensavano di dover rinunciare al lavoro, si sono sbagliati di grosso. In campo sentimentale dovete chiudere con il passato e lasciarvi andare ai nuovi amori. Spesso vi fate coinvolgere in situazioni che non vi riguardano o che sono difficili da risolvere. Molti di voi che si sono separati non riescono ad accettare la fine della relazione.

Scorpione - Molti di voi si pongono degli obiettivi per ottenere qualcosa. Per tutta l'estate ci avete lavorato e ora è arrivato il momento di entrare in azione e di dimostrare il vostro talento. Anche se in passato siete stati molto male fisicamente, da questa giornata di sabato è meglio evitare ulteriori stress. Godetevi un po' di relax, magari in compagnia di una persona fidata.

Sagittario - Questa giornata potrebbe portare qualche disagio a livello emotivo, soprattutto nelle relazioni che non funzionano. Dovete essere cauti in amore. Potreste avere accanto una persona molto gelosa oppure potreste avere dei dubbi tra due store parallele. Attenzione a non fare troppi sforzi fisici e mentali.

Capricorno - Sabato interessante. Sono favoriti coloro che vogliono buttare il passato alle spalle e metterci una pietra sopra. Le situazioni negative devono essere cancellate il più presto possibile, mentre quelle positive le dovete sfruttare. Se volete ottenere qualcosa in più, dovete agire subito. I nuovi incontri sentimentali sembrano davvero interessanti.

Acquario - I rapporti con gli altri sembrano un po' difficili. La verità è che siete delle persone espansive e avete molta voglia di emergere. Siete anche abbastanza egocentrici e cercate sempre di piacere agli altri. In questo sabato c'è meno disponibilità in campo sentimentale. Questo vale anche nel lavoro.

Pesci - Giornata conflittuale e polemica. Già da alcuni mesi qualcosa non è andata a buon fine. Ci sono state provocazioni nel campo d'amore, forse qualcuno ha tradito il partner oppure ha guardato altrove. Ora è tempo di recuperare. Questa giornata di sabato va vissuta con cautela, anche per quanto riguarda la salute.