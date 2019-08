Nuovo mese dell'anno in arrivo per il segno zodiacale del Cancro. Quali saranno le previsioni astrologiche per il quarto segno zodiacale nel periodo di settembre 2019? Scopriamo, di seguito, le stelle che riguardano l'amore, la salute ed il lavoro nelle giornate comprese tra il 1° ed il 30 settembre. Nelle ultime settimane avete vissuto un buon momento soprattutto a livello psicofisico. Non sono mancati i momenti di stanchezza che vi hanno creato delle difficoltà nella gestione di alcune situazioni per voi anche importanti.

Nell'ultimo periodo è stato possibile per recuperare le energie e portare avanti alcune cose che desiderate da tempo. In amore non sono mancati dei bei momenti, che vi hanno reso le giornate decisamente migliori. Per quel che ha riguardato il livello lavorativo, l'opposizione di Saturno non vi ha creato delle situazioni particolarmente favorevoli.

Nel mese di settembre 2019, soprattutto nelle prime settimane potrete portare avanti molte delle situazioni in sospeso dell'ultimo periodo.

Sfruttate al meglio il primo periodo del mese, perché con il concludersi potrebbero sorgere dei momenti di stress ed alcune tensioni. Soprattutto a livello salutare, infatti, le ultime due settimane di settembre saranno caratterizzate da particolare stress, che inevitabilmente si riverserà sul lato psicofisico. Alcune complicazioni potrebbero pesare più particolarmente, per questo motivo, cercate di superare questo momento nel modo migliore possibile.

A livello lavorativo, riuscirete a comprendere ciò che dovrete realmente fare. In amore, è possibile che ci siano alcune separazioni. Vediamo, di seguito, le previsioni astrologiche dettagliate sul lato amoroso e lavorativo dei nati Cancro.

Oroscopo settembre 2019 amore per il Cancro

Come anticipato, a livello lavorativo, riuscirete a comprendere la strada da affrontare. Diversi sono i pianeti a vostro favore, nonostante l'opposizione di Saturno prosegua.

È possibile anche iniziare delle nuove collaborazioni che saranno particolarmente importanti per le vostre attività e per i progetti.

In campo amoroso, le prime settimane saranno più ricche di azioni, mentre nelle ultime due potreste vivere dei momenti sottotono, vi sentirete infatti particolarmente confusi, soprattutto chi ancora non ha preso delle decisioni importanti riguardanti il proprio futuro.

Nel mese di ottobre ci saranno più opportunità per poter gestire nel migliore dei modi le vostre emozioni. Non sarà semplice superare tutte le difficoltà, ma riuscirete comunque a stare meglio e a trovare un possibile accordo con il vostro partner.