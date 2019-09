Siamo giunti alla fine della prima settimana del mese di settembre, dunque arrivano le previsioni zodiacali per domenica 8 settembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale della Vergine vivere ottimi momenti in amore grazie a molti pianeti favorevole. Per i Pesci invece sarà una giornata che farà riflettere maggiormente sulle spese.

Ariete: in amore questa domenica nasce con la Luna dissonante.

Non è il momento giusto per fare troppe cose. Nel lavoro le occasioni aumentano di giorno in giorno, ottimo il cielo di questo mese.

Toro: per i sentimenti anche questo periodo può fare di più, questa giornata sarà importante per i rapporti con gli altri. Nel lavoro andiamo incontro ad un momento migliore, ma per risultati dovremo aspettare ancora un po'.

Gemelli: a livello amoroso oggi sarà possibile vivere qualche bella emozione.

Se una storia non funziona non prendetevela, bisogna voltare pagina. Nel lavoro, se possibile, fate il punto della situazione. Evitate di stancarvi troppo.

Cancro: in amore giornata agitata, è normale per voi vivere alti e bassi, anche nei sentimenti. A livello lavorativo in questi giorni dovete evitare conflitti, ma se c'è un cambiamento in corso non bloccatelo. Stanchezza per il fisico.

Leone: in amore giornata importante, che aiuterà a capire quanto sia vicina a voi una persona cara.

Nel lavoro possono esserci novità, ma il consiglio è quello di fare due conti prima di spendere troppo a livello economico.

Vergine: per i sentimenti situazione interessante anche in questa particolare domenica. Avremmo Marte, Venere, Mercurio e Sole nel segno. A livello lavorativo dovete cercare di fare ordine nella vostra vita.

Previsioni e oroscopo dell'8 settembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti giornata in cui una storia può tornare a essere complicata da gestire e non certo per colpa vostra.

Nel lavoro, se dovete iniziare un nuovo lavoro è probabile che ci sia qualche dubbio. Meglio evitare di fare troppo.

Scorpione: a livello amoroso domenica interessante, le coppie che hanno vissuto problemi legali o finanziari iniziano ad intravedere soluzioni. A livello lavorativo sono favoriti tutti i nati del segno che desiderano rilanciare la propria attività.

Sagittario: per i sentimenti settimana migliore, mercoledì 11 e giovedì 12 le giornate più interessanti.

Nel lavoro periodo di recupero e di svolta.

Capricorno: a livello amoroso tra oggi e domani sarà bene sfruttare queste buone stelle per fare una richiesta. La Luna nel segno porta emozioni. Nel lavoro, se ci sono discussioni è importante parlare ora.

Acquario: in amore le prossime giornate saranno interessanti, soprattutto se da poco conoscete una persona. Nel lavoro le associazioni e le società devono essere rafforzate in questo particolare periodo dell'anno.

Pesci: a livello amoroso oggi sembrate più attivi e dinamici. Incontri favoriti. Nel lavoro dovete stare attenti a non spendere troppi soldi, anche soprattutto se ci sono contenziosi legali che prima dell'autunno non si risolveranno. Lieve stanchezza per il fisico.