Inizia un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dall'ariete ai pesci. Di seguito le stelle che riguardano le giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre 2019.

Ariete: nel fine settimana mettete in primo solo le persone che ritenete positive in amore, quelle che vi danno voglia di fare. Attenzione la domenica perché ci sarà la luna dissonante e non tutto andrà come vorreste.

Nel lavoro con Saturno contrario dovrete fare di più per ottenere ciò che desiderate, le occasioni comunque non mancheranno.

Toro: per i nati sotto questo segno la giornata di sabato 7 settembre porterà momenti di grande vantaggio, ma dipende anche dal tipo di rapporto che vivete quella persona amata. Non mancheranno le opportunità, domenica sarà una giornata che porterà qualcosa in più. Nel lavoro vivete un recupero, il periodo è migliore ma per risultati eccellenti bisogna ancora aspettare.

Gemelli: cercate di portare avanti i nuovi progetti amorosi, anche se non sarà possibile pretendere molto. Domenica non si esclude qualche incontro a vostro vantaggio. Nel lavoro gli investimenti vanno ponderati, se possibile fate il punto della situazione prima di agire.

Cancro: due giornate sottotono, ma nulla di grave. Quella di domenica sarà la giornata più agitata, non mancherà qualche piccola disputa.

Nel lavoro evitate di fare passi falsi, anche perché le situazioni nate di recente sono conflittuali.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale anche se c'è stata una crepa nella coppia in passato, ora si potrà recuperare. Domenica è una giornata importante per capire quanto è vicino a voi una persona. A livello lavorativo sono in arrivo delle nuove responsabilità.

Vergine: se la vostra è una storia che va avanti da anni, sarà possibile confermare un accordo a lungo termine. Nel lavoro far partire nuove collaborazioni è importante e si potrà consolidare un contratto.

Previsioni astrologiche del fine settimana

Bilancia: per i sentimenti, se ci sono problemi sarà possibile risolverli in questi due giorni. Attenzione ai rapporti con una persona dell'Ariete. A livello lavorativo, vivrete un periodo di recupero che vi permetterà di fare scelte importanti. Se qualcuno desidera iniziare una nuova attività, è probabile che nasca qualche dubbio.

Scorpione: a livello amoroso se c'è stata una disputa, ora avete il tempo per recuperare.

Non scaricate però troppa ansia nella coppia. Nel lavoro buoni i pianeti nel vostro segno che portano nuovi campi di azione. Sono favoriti coloro che desiderano lanciare nuovi progetti. Attenzione solo un piccolo calo fisico.

Sagittario: per i nati sotto questo segno sono importanti i nuovi amori, anche se è meglio rimanere cauti almeno fino a settimana prossima. Quelli che hanno due storie in ballo sono agitati, questo perché non sanno chi scegliere. Periodo di recupero nel lavoro, non mancheranno novità importanti.

Capricorno: a livello amoroso questi due giorni saranno di miglioramento, la luna entra nel vostro segno e porta tante novità. Nel lavoro non mancheranno le opportunità, se ci sono state discussioni è importante parlarne ora.

Acquario: questo fine settimana sarà molto importante per dare spazio alle storie vere. Con i diversi pianeti dalla vostra parte, potrete vivere anche una bella amicizia in questa fase. A livello lavorativo situazione di vantaggio, in particolare sabato.

Pesci: in amore la giornata migliore sarà quella di sabato, non mancheranno le emozioni. Domenica sembrerete anche più attivi e dinamici rispetto al solito. Nel lavoro attenzione a non spendere troppo, ci saranno anche piccoli fastidi da superare.