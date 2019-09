Durante la giornata di domenica 8 settembre, i nativi del Toro dovranno confrontarsi con il proprio partner per cercare di superare alcuni problemi della vita quotidiana. Il Cancro, invece, dopo un periodo di crisi riuscirà a ritrovare un pizzico d'intesa con l'anima gemella.

Scorpione sarà alle prese con diversi dubbi, mentre il Sagittario dovrà fare i conti con una serie di ripensamenti.

Previsioni astrologiche dell'8 settembre segno per segno

Ariete: sarà un buon momento per cercare di risolvere alcune problematiche sentimentali.

Cercate però di non essere troppo polemici per non alimentare ulteriormente le tensioni. Attenzione alle distrazioni sul posto di lavoro: le idee ci saranno, ma non avrete voglia di applicarle. Voto - 7

Toro: ci sarà un'ottima intesa di coppia e potreste avere anche l'occasione giusta per provare a risolvere alcuni problemi quotidiani insieme alla vostra dolce metà. Sul posto di lavoro sarete particolarmente fortunati, completando alla perfezione gli incarichi che vi verranno assegnati.

Voto - 8

Gemelli: la giornata inizierà sottotono, ma con tante idee che vorrete subito mettere in pratica. Bene il lavoro, anche se avrete pochi stimoli per impegnarvi ancora di più. Voto - 7

Cancro: dopo alcuni giorni di crisi, finalmente riuscirete a risolvere un litigio durato troppo a lungo con un amico oppure con il partner. Nella sfera professionale sarete impeccabili, infatti rimarrete stupiti di voi stessi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 8

Leone: ci sarà l'opportunità di risolvere alcuni problemi di coppia durante la giornata di domenica. Tuttavia non sarete dell'umore giusto e ciò potrebbe comportare il rischio di commettere qualche errore. Sul posto di lavoro riuscirete a portare a termine gli incarichi ma con una certa dose di fatica e pigrizia. Voto - 6

Vergine: vi sentirete più sicuri di voi, tenaci e pronti a superare qualunque difficoltà.

Darete il massimo nella sfera lavorativa per cercare di soddisfare le esigenze del vostro capo, ma non dimenticherete di dedicare le giuste attenzioni alla vostra anima gemella. Voto - 9

Bilancia: alcune incomprensioni con il partner emerse nei giorni scorsi potrebbero ripresentarsi durante la giornata di domenica. Con le giuste attenzioni, potreste riuscire a non ricaderci. In ambito lavorativo sarete polemici con i colleghi e potrebbero scaturirne delle accese discussioni.

Voto - 6

Scorpione: se avete interrotto i rapporti con una persona di recente, potreste avere tanti dubbi. Provate a chiedere aiuto ad un amico. Stabilità, invece, per le coppie di lunga data. Sarà una giornata particolare sul posto di lavoro, poiché potrebbero arrivare delle buone notizie che aspettavate da tempo. Voto - 7,5

Sagittario: avrete tanti ripensamenti sulle decisioni che prenderete, sia nella vita privata che professionale.

Cercate di fare attenzione perché questo vostro atteggiamento potrebbe causare un litigio con il partner. Voto - 6,5

Capricorno: vedrete i problemi della vita di tutti i giorni come un ostacolo insormontabile, ma non sarà affatto così. Risulterete piuttosto insicuri, e probabilmente potreste aver bisogno del partner o di un amico per ritrovare un po' di fiducia in voi stessi. Sul lavoro cercherete di concretizzare alcuni importanti progetti. Voto - 7

Acquario: purtroppo domenica non andrà nulla per il verso giusto. La vostra professione non vi consentirà di ottenere i risultati sperati, mentre in amore vi accorgerete che qualcosa sta sfuggendo al vostro controllo, e questo vi darà molto fastidio. Cercate di calmarvi, probabilmente si tratterà solo di una giornata no. Voto - 5

Pesci: faticherete molto sul posto di lavoro per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tornerete a casa piuttosto stanchi, ma per fortuna ci penserà il partner a tirarvi su di morale. Nuovi incontri per chi è alla ricerca dell'amore. Voto - 7,5.