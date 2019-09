Le previsioni degli astri di lunedì 9 settembre evidenziano un periodo altalenante per l'Acquario mentre i Pesci avranno un po' di tempo a disposizione da dedicare ai loro hobby. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcune preoccupazioni potrebbero rendervi agitati nella giornata di lunedì 9 settembre. In amore potreste rimanere lontani dal partner per un po' di tempo, ma non per motivi che dipendono strettamente da voi.

Toro: la settimana inizierà in preda ad un malessere generale per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Per voi sarà molto facile perdere la calma e dunque sono da evitare tutte quelle situazioni che potrebbero rendervi nervosi. Fortunatamente, da martedì ritornerà la serenità.

Gemelli: in questa giornata del 9 settembre, qualche discussione con il partner potrebbe turbare la vostra tranquillità.

Anche se alcuni obbiettivi lavorativi vi sembreranno difficili da raggiungere, non arrendetevi. Se avete questioni da risolvere, adottate un atteggiamento più riflessivo e pacato.

Cancro: per voi è arrivato il momento di lasciarvi il passato alle spalle e andare avanti. Le difficoltà che vi hanno impedito di proseguire i vostri sogni saranno solo un ricordo passato. Avrete modo di riscoprire la voglia di amare.

I single potranno fare nuove interessanti conoscenze.

Leone: in ambito lavorativo ci saranno alcune difficoltà e alcune situazioni sembreranno essere bloccate in maniera definitiva. Dovrete far i conti con delusioni in ambito amoroso.

Vergine: questo lunedì 9 settembre vi troverete in una condizione astrologica abbastanza positiva. La vostra capacità di affrontare ogni situazione riuscirà a fare la differenza. Adesso è il caso di voltare pagina e imparare dal passato.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se volete ottenere di più dalla vostra vita lavorativa, dovrete stare attenti e ben vigili. Valutate bene anche tutte le alternative che vi si presenteranno e non abbiate paura di rischiare e affrontare possibili cambiamenti. Il vostro coraggio sarà premiato.

Scorpione: in ambito professionale potrebbe esserci qualche problemino che vi porterà ad essere giù di tono.

Alcune discussioni tra colleghi vi hanno demotivato. Qualcuno potrebbe valutare l'idea di cambiare settore professionale. Non lasciate che le delusioni ostacolino il vostro cammino verso il successo.

Sagittario: amore top e anche i rapporti familiari sembrano migliorare lunedì 9 settembre. Se ci sono state delle tensioni nei giorni precedenti, adesso potrete recuperare la serenità. Cercate di parlare in maniera diretta con il partner, per evitare che ci siano fraintendimenti.

Capricorno: in ambito sentimentale avrete modo di vivere la vostra relazione in maniera più passionale. I pianeti a vostro favore vi regaleranno un'ottima intesa di coppia. Concentrate le energie anche nella vostra vita professionale, che al momento sembra non essere al top.

Acquario: periodo altalenante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Alcuni problemi del passato che sembrano essere risolti si stanno invece ripresentando. Cercate di essere più organizzati e di gestire il tempo in maniera più coincisa. Tenetevi lontani da quelle situazioni di stress che potrebbero rivelarsi fatali per il vostro umore.

Pesci: lunedì 9 settembre riuscirete a prendervi del tempo per voi e le vostre passioni. Curate l'alimentazione e fate attività fisica. Chi ha una relazione a distanza potrebbe sentirsi preoccupato per il futuro.