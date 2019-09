L'Oroscopo del giorno 29 settembre è pronto a svelarci che tipo di domenica possiamo aspettarci. Abbiamo la Luna crescente in Bilancia, quindi è il momento perfetto per seminare certe ambizioni e per dedicarsi al proprio aspetto fisico. In seguito le previsioni segno per segno ordinate in ordine decrescente (dall'ultimo al primo) a seconda della classifica top e flop del giorno.

Classifica segni flop, oroscopo 29 settembre

12° Leone – Non vi innervosite in questa giornata se qualcuno commenta un vostro errore soprattutto se queste polemiche provengono da persone che voi evitate.

Assumete un buon comportamento e pretendetelo anche da chi vi accompagna. Non è carino essere affiancati da qualcuno che non vi rispetta e si comporta male.

11° Toro – Questa è una giornata che precede una settimana in cui non avete voglia di condividere con nessuno le vostre cose. Se le persone che vi sono intorno hanno bisogno del vostro supporto, per un giorno ne potranno fare a meno. In questa domenica avete bisogno di riflettere e sistemare il vostro caos interiore.

Tenete separati sentimenti e sensazioni.

10° Ariete – Se volete mettere in atto tutto quello che avete programmato, datevi da fare senza vergognarvi delle vostre idee rivoluzionarie poiché potrebbero segnare il vostro futuro. Sicuramente vi aspetta una strada irta di ostacoli e di scorciatoie. L’importante è avere le idee chiare su ciò che si vuole. Fatevi scivolare di dosso le polemiche di chi vi sta attorno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

9° Capricorno – Se qualcuno vuole prendere sul serio alcune questioni, di certo non potete tappargli la bocca. Perciò dovete scegliere se affrontarlo o no. Già avete così tante cose per la testa senza che altri vi complichino i vostri pensieri e ragionamenti. Mettetevi in disparte e lasciate che gli eventi vadano avanti da soli.

8° Acquario – Le persone che non vi conoscono potrebbero farsi un’opinione diversa di come siete effettivamente.

Cercate di dimostrare il prima possibile la vostra stoffa. Siete capaci di fare qualsiasi tipo di discorso, cercate di sfruttare la vostra intelligenza per mettervi alla prova. Lasciatevi apprezzare per ciò che valete.

7° Sagittario – Se in questi giorni non volete aprirvi troppo, non preoccupatevi. Avete tutto il tempo per decidere come affrontare certi argomenti con alcune persone. Sicuramente siete molto saggi e tutti apprezzeranno il modo in cui risolverete problemi. L’importante è non scegliere la via del silenzio.

Previsioni e oroscopo, i segni top del 29 settembre

6° Gemelli – Qualsiasi problema abbiate in questa giornata, ci sarà qualcuno che avrà la soluzione pronta, basterà guardarvi intorno e chiedere. Qualcuno sarà invadente, ma non fateci caso. Se avete bisogno di un supporto rivolgetevi a chi ne sa più di voi anziché procedere senza avere idee chiare.

5° Scorpione – Nella giornata di domenica 29 settembre siete circondati da persone che vi chiedono dei consigli. Evidentemente siete una persona che conferisce sicurezza e questa cosa dovrebbe lusingarvi. Comunque sia, date sempre un margine di scelta ad ogni consiglio: non dovete dire tutto e subito ma dovete lasciare che gli altri ci arrivino da soli.

4° Pesci – In questo periodo avete bisogno di qualcuno che vi consiglia, non siete sicuri di ciò che state varando, anche se il progetto è vostro. Ci sono dei dettagli importanti che vanno discussi ed analizzati. Sentite già odore di Natale e profumo di addobbi. Oggi siete decisamente di buonumore.

3° Vergine – In questo fine settimana dovrete essere più romantici. Dovete abbandonare il broncio e stamparvi un bel sorriso splendente, capace di far battere i cuori altrui. Prendetevi un po' di tempo per pensare se il motivo di un certo allontanamento dall’amore è qualcosa di serio. Per poterlo stabilire avete bisogno del parere di una persona imparziale e sincera. Fisico al top.

2° Bilancia – Siete abbastanza svegli per affrontare qualsiasi sfida che la vita vi pone davanti. Questo vale anche se a porvi la sfida è una persona che vi vuole mettere alla prova. Nelle prossime ore di questa domenica dovrete dimostrare la vostra forza e scegliere l’arma migliore per vincere. L’amore è romantico e passionale, insieme supererete ogni cosa.

1° Cancro – L'oroscopo del 29 settembre dice che, negli ultimi tempi, vi siete concessi varie opportunità ed avete fatto benissimo! Nessuno meglio di voi sa fino a che punto arriva il vostro impegno e la vostra volontà. Sarete ampiamente ricompensati per gli sforzi fatti però dovete accettare anche qualche insuccesso visto che state percorrendo strade nuove. Giornata fantastica per le coppie.