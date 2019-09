Per voi nativi del segno della Vergine questo settembre sarà ottimo sotto molti punti di vista. Sarà un mese del tutto diverso da quelli precedenti. L'amore vi regalerà maggiore intesa e tanta passionalità all'interno della coppia, per poi passare ad un lavoro soddisfacente e che potrebbe regalarvi emozioni e guadagni.

Ottime anche le amicizie ed i rapporti in famiglia, i litigi non saranno così frequenti e le opportunità di fare qualcosa insieme a chi amate saranno decisamente più numerose.

Amore e affetti

L'ambito amoroso per voi sarà dei più favorevoli. Dalla seconda settimana del mese di ottobre avrete molto più coinvolgimento a livello sia sentimentale che sessuale, ma non solo. Fra voi ed il partner si instaurerà una condizione di affetto e complicità che vi spingerà molto più facilmente al dialogo di quanto non abbiate fatto ultimamente. Per voi single, il consiglio sarà di uscire, di fare nuove esperienze, anche la più insolita, ma che vi faccia circondare di persone e, perché no, anche di qualche nuova conoscenza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Un primo approccio sarà molto positivo anche per le amicizie che rimarranno tali, ogni cosa dipenderà anche dalla vostra sincerità e empatia.

Lavoro e studio

La posizione di Giove non sarà molto favorevole per quanto riguarda il lavoro, ma Marte e Mercurio faranno da perfetto contraltare a questa situazione: infatti bloccheranno le piccole incombenze di Giove e sproneranno la vostra carica combattiva per essere più competitivi sul posto di lavoro senza entrare in aperto conflitto con i colleghi. Le energie vi faranno anche sentire meno stressati e più produttivi.

Insomma, ogni cosa vi sorriderà, dandovi manforte per molte situazioni. Per voi ancora alla ricerca di un impiego, potrebbero arrivare offerte di lavoro soddisfacenti e che non avranno bisogno di un adattamento troppo radicale da parte vostra.

L'unica cosa da cui dovrete diffidare saranno gli investimenti troppo “convenienti”, perché potrebbero nascondere delle trappole. Gli esami o i compiti ed interrogazioni per voi studenti non potrebbero che andare bene, ma dovrete necessariamente fare attenzione a quei piccoli dettagli che nel voto potrebbero fare la differenza.

Fortuna e salute

Ottime le prospettive per fare un viaggio, sia soli che in compagnia di famiglia o di amici. Se progetterete di fare qualche gita lontano dalla vostra città, le cose prenderanno una piega più fantastica ed avventurosa. Avrete davvero tutte le carte in regola per godervi appieno momenti indimenticabili. Anche dal punto di vista della salute sarete freschi, vi sentirete più riposati di quanto non lo siate realmente e avrete anche occasione di fare attività fisica all'aperto.