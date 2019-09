L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì annuncia alcuni transiti ben disposti nei confronti dei sentimenti. Luna appena entrata nel cielo astrologico dei Gemelli rende le relazioni amorose più frizzanti e divertenti, grazie a una spiccata ironia e a un modo di sdrammatizzare che diventa favorevole per potenziare l'intesa di coppia. Influssi benefici saranno elargiti anche a Ariete, Toro, Cancro, Acquario e Bilancia. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: allegri e molto disponibili grazie all'influenza lunare dal domicilio astrologico dei Gemelli, ritroverete una nuova dimensione nel modo di amare che diventa più dinamico e frizzante. Splendidi momenti appassionati sono garantiti da Marte in Vergine.

Toro: più sereni grazie alla vicinanza di una Luna amichevole, accarezzerete i vostri sogni e cercherete di concretizzarli nel rapporto amoroso.

Ogni scelta diventerà più dinamica grazie a Urano nel segno che promette efficienza.

Gemelli: grandi capacità logiche avvolgeranno la coppia e sono garantite da una Luna nel segno che potenzia l'intelligenza. Ecco che l'amore sarà romantico ma assumerà una dimensione più ragionata e meno sentimentale.

Cancro: una comprensione penetrante nei confronti della persona amata è il risultato di un'evoluzione emotiva che tiene conto delle esperienze passate per attuare le emozioni in maniera più consapevole nel presente.

Sole e Marte dal cielo astrologico della Vergine daranno maggiore grinta e sensualità.

Leone: imprevedibili e molto irrequieti, seguirete una scia ciclonica che farà fare mille cose, accettando molteplici impegni e approfondendo ogni aspetto vitale con entusiasmo. Tenderete a frequentare persone dinamiche come voi, ecco perché cercherete di elargire lo stesso entusiasmo al partner.

Vergine: attenzione a non lasciarvi andare e a non smettere a combattere per affermare i propri progetti in coppia. C'è una tendenza ad allentare la forza di volontà, forse a causa di un eccessivo nervosismo procurato da una quadratura di Luna e Marte.

Nuove percezioni nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un leggero senso di pigrizia pervade la relazione e preferirete frequentare gli amici che contano, vivendo splendidi momenti divertenti. Che ne dite allora di organizzare un incontro formato da svariate coppie?

Scorpione: Urano e Luna sprigionano una forza imprevedibile che va controcorrente e potreste essere eccessivamente combattivi nel difendere un'indipendenza che fa utilizzare una "lingua tagliente".

Certo dire qualcosa di sbagliato nel momento sbagliato potrebbe offendere il partner.

Sagittario: una sorta di "nomadismo sentimentale" rende i sentimenti instabili. Potreste essere colti da improvvisa indecisione e disperdere gli affetti con freddezza. Siete molto liberi e desiderosi di maggiore indipendenza, non tollerando la possessività del partner.

Capricorno: i pianeti veloci sostengono gli affetti e garantiscono energia positiva, grinta e passionalità.

Se continueranno a persistere alcune contrarietà in coppia, in compenso cambierà il vostro atteggiamento e cercherete di risolverle con un modo di fare più fiducioso.

Acquario: in coppia, saranno i piccoli gesti ad assumere un significato fondamentale, tralasciando il resto forse a causa di un influsso dell'astro d'argento che trasforma il modo di amare, rendendolo più ironico e versatile.

Pesci: molto sensibili alle influenze esterne, attenzione a non prendere troppo in considerazione i consigli altrui che potrebbero farvi uscire fuori strada. Alcune persone potrebbero influenzarvi con idee subdole, nocive all'amore di coppia.