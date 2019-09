L'Oroscopo di giovedì 19 settembre prevede nuove emozioni per i Gemelli, i nati Leone assumeranno un atteggiamento polemico. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni di voi potrebbero trovarsi in una situazione complicata sul campo sentimentale. Se avete commesso degli errori, non sarà facile per voi riuscire ad ammetterlo. Siete molto determinati e non sarà facile mettervi i bastoni tra le ruote.

Quando volete ottenere qualcosa, fate di tutto per riuscirci.

Toro: siete un segno molto forte, che ama circondarsi di persone positive. Il consiglio è quello di portare avanti solo progetti piacevoli, che possano farvi sentire appagati. Grande affinità in amore con i Pesci ed i Gemelli.

Gemelli: giovedì 19 settembre potrete portare avanti delle trattative importanti. Potrete riuscire ad ottenere una soddisfazione importante e che non vi aspettavate arrivasse in fretta.

In amore cercate persone fugaci, che non diano molte sicurezze. Tendete ad annoiarvi in una relazione troppo stabile.

Cancro: i pianeti sono favorevoli ai nati sotto il vostro segno zodiacale. Non mancheranno momenti di malinconia, dovuti ad una relazione importante terminata in malo modo. Sarà importante che guardiate avanti verso nuovi orizzonti e che non vi concentriate più di tanto sul passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: in questo periodo potreste essere parecchio nervosi. Evitate di stare vicino a persone troppo polemiche, che potrebbero far scatenare la vostra rabbia. Un piccolo diverbio potrebbe diventare qualcosa di più grande, motivo per cui sarà necessario cambiare aria.

Vergine: il vostro fascino e il grande carisma vi saranno d'aiuto per portare a compimento tutti i vostri sogni e desideri. Quello di giovedì 19 settembre sarà un momento molto importante per le relazioni d'amore. La vostra disponibilità e comprensione vi farà guadagnare punti in più nella coppia.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete bisogno di certezze e continue garanzie. Non amate buttarvi nel vuoto, all'avventura. Quando vi gettate in un nuovo progetto ricercate qualche appiglio fondamentale in caso la cosa non vada in porto. In ambito sentimentale riuscirete ad avare qualche conferma dal partner.

Scorpione: sarete molto concentrati nel portare avanti degli impegni importanti.

Se avete nutrito dei dubbi riguardo ad un progetto, adesso potrete avere ulteriori conferme. Favoriti gli incontri e le nuove conoscenze. Chi ha già una relazione, non dovrà trascurare il partner.

Sagittario: state attraversando una fase molto particolare della vostra vita. Siete molto ribelli, non avete più voglia di essere accondiscendenti con chi vi sta intorno. Se avete un partner che va sulla vostra stessa linea d'onda, potrete fare grandi progetti insieme in questo giovedì 19 settembre.

Capricorno: in ambito professionale, ma anche amoroso potrebbero esserci dei grandi cambiamenti.

Non abbiate paura di affrontare qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siete abituati. Impiegate molto tempo prima di raggiungere un obbiettivo, ma vi impegnate parecchio e solitamente riuscite ad ottenere ciò che vi eravate prefissati.

Acquario: molti di voi amano il proprio lavoro e lo portano avanti anche per una questione di passione, oltre che economica. Qualcuno di voi potrebbe aver intrapreso un'iniziativa che non sta portando i risultati sperati. Cercate di affrontare le cose con maggiore ottimismo e riuscirete a risolvere i vostri problemi.

Pesci: non restaste in disparte per paura di chiedere. Se avete richieste da avanzare fatelo nella giornata di giovedì 19 settembre. Se per diverso tempo avete fatto buon viso a cattivo gioco, adesso è arrivato il momento di farvi valere.