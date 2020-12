L'Oroscopo del mese di gennaio 2021 segnala due importanti transiti: Saturno e Giove nel segno dell'Acquario. Quest'ultimo beneficerà particolarmente di questi aspetti astrali mentre altri segni come il Leone andranno incontro a difficoltà.

Oroscopo del mese: da Ariete a Vergine

Ariete (21/03-20/04): il mese andrà decisamente bene. Mercurio in sestile dal 9 gennaio al 15 marzo favorirà i rapporti con gli altri, la comunicazione e i viaggi (dove possibile). Avrete buone occasioni lavorative e vi prenderete delle belle soddisfazioni. Giove è in buon aspetto e le opportunità che vi porterà saranno da cogliere al volo, sia in campo professionale che privato.

Avrete voglia di vivere l'amore passando più tempo da soli con il partner, ritagliandovi i vostri momenti a due.

Toro (21/04- 20/05): le stelle indicano nuovi amori in arrivo per chi è ancora single. Probabilmente sarà un amico a presentarvi la persona che catturerà il vostro interesse e vi farà battere il cuore. Serenità e passione tra le coppie di vecchia data, che trascorreranno momenti indimenticabili. Le professioni legate all'arte, al divertimento, al benessere e all'estetica si riveleranno particolarmente fortunate. Nasceranno nuovi amori romantici e passionali grazie a Marte positivo.

Gemelli (21/05-21/06): l'oroscopo di gennaio indica che Marte vi spronerà ad affrontare le situazioni che non vanno bene, soprattutto quelle riguardanti l'amore.

Venere sarà negativa fino all'8 gennaio ma poi la situazione si stabilizzerà. Il lavoro andrà bene grazie a Mercurio in trigono insieme ad altri due importanti transiti a voi positivi: Saturno e Giove. Vi arriveranno occassioni in grado di cambiare la vita e di migliorare il benessere economico vostro e della vostra famiglia. Anche l'amore vi regalerà serenità.

Cancro (22/06-22/07): sarà un periodo difficile per l'amore. Venere è opposta e anche Mercurio porterà incomprensioni, bugie e inganni. Dopo potrebbe esserci un chiarimento che porterà a una ripresa del rapporto, dove convoglierete anche una rinnovata energia passionale. Nelle coppie dove il sentimento ormai è finito da tempo, invece, ci sarà un probabile “addio”.

Per quanto riguarda il lavoro ci sarà un miglioramento. Ritroverete la grinta e la concentrazione per imporre il vostro parere.

Leone (23/07-23/08): l'oroscopo del mese indica che gennaio porterà alti e bassi per voi. Avvertirete un senso di fatica dal giorno 7 a causa della dissonanza di Marte e vi sembrerà che le cose si siano fermate. Anche Saturno e Giove sono negativi e purtroppo qualche problema ci sarà. Sul lavoro sarete delusi da una situazione o da una persona e tenderete a stressarvi più del solito. Cercate di sfogare la tensione facendo qualcosa che vi piace. In amore la situazione sarà migliore. Il partner vi sarà di aiuto.

Vergine (24/08- 22/09): si prospetta un periodo fortunato per il mese di gennaio. Da metà mese potrebbe arrivare quella proposta di lavoro che stavate aspettando da tempo, qualcuno cambierà impiego o si trasferirà.

In amore sarete più tranquilli e meno insicuri, dove c'è un forte sentimento, verrà superato qualsiasi ostacolo. Alcuni invece sentiranno il bisogno di chiudere un rapporto che non ha più motivo di andare avanti. Il calore della famiglia vi aiuterà ad andare avanti con un nuovo progetto.

Le previsoini dell'oroscopo del mese di gennaio: amore e lavoro

Bilancia (23/09-22/10): il mese di gennaio porterà una situazione un po' difficile in amore a causa della quadratura di Venere. Vi sentirete gelosi e trascurati dal partner ma spesso sarà solo una vostra insicurezza. La prima decade sarà influenzata dai benefici transiti di Giove e Saturno nel segno dell'Acquario. Sarà un mese che potrebbe portare qualche sorpresa sia nel lavoro. La professione darà soddisfazioni e vi permetterà di esprimere i vostri talenti.

Scorpione (23/10-22/11): sarà un mese dedicato alla vita privata o meglio sarà l'ambito sentimentale a portare più soddisfazioni e positività. Venere sarà in sestile e Nettuno in trigono. Questa combinazione di sentimento e romanticismo unirà maggiormente le coppie e favorirà la nascita di nuovi amori. Il lavoro procederà invece con qualche difficoltà, c'è chi vorrebbe tentare degli investimenti che potrebbero davvero portare un aumento dei guadagni ma le stelle sconsigliano il momento.

Sagittario (23/11-21/12): con Giove in sestile, le situazioni intorno a voi miglioreranno, vi sentirete più ottimisti e saprete affrontare con spirito ogni cosa. La prima decade sarà influenzata maggiormente dai benefici influssi del pianeta della fortuna, mentre Marte potrebbe portarvi un po' di stress e agitazione.

Probabilmente dipenderà dai molti impegni che avrete sul lavoro e dal fatto che alcuni di voi saranno in viaggio, anche per luoghi lontani. Qualcuno riceverà una proposta di lavoro che farà invidia ai colleghi.

Capricorno (22/12-20/01): il mese di gennaio sarà tranquillo per voi, almeno secondo gli astri. Chi è innamorato riuscirà ad affascinare la persona che gli interessa e non avrà problemi a dichiarare i propri sentimenti. Marte in trigono vi renderà più determinati e coraggiosi. Le coppie non avranno nessuna difficoltà. Le stelle indicano che ci sarà amore e passione per voi. Sul lavoro tutto procederà secondo i vostri piani e così potrete trascorrere un periodo sereno in famiglia, senza preoccupazioni.

Acquario (21/01-19/02): le effemeridi di gennaio indicano una buona situazione lavorativa dal giorno 9.

Prima potreste avere qualche piccolo intoppo. Con Mercurio nel segno ci sarà un miglioramento generale e l'arrivo di soldi extra, grazie anche all'aiuto di Giove positivo nel vostro segno. Anche Saturno sarà in transito nel vostro segno e vi aiuterà a gettare solide basi per il futuro professionale ma anche privato. In amore alcune coppie decideranno di sposarsi, altri vorranno allargare la famiglia.

Pesci (20/02-20/03): le stelle di gennaio indicano che ci sarà più “pepe” nel vostro rapporto di coppia. Marte in sestile aumenterà la vostra carica passionale e sarete più attraenti del solito. Venere è in aspetto positivo e porterà anche più romanticismo nella vostra storia. Per i single ci saranno, probabilmente, nuovi incontri verso la fine del mese.

Qualcosa di positivo dovrebbe arrivare anche per il lavoro. Sarete coraggiosi e determinati. I vostri pianeti vi invitano ad agire. Osate e sarete ricompensati.