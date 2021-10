L'Oroscopo settimanale dal 18 al 24 ottobre porterà l'amore ai segni d'aria come Bilancia e Acquario, mentre il Cancro non si sentirà capito e dovrà affrontare alcuni problemi di lavoro.

Le previsioni dell'oroscopo della settimana: amore e lavoro per la prima sestina

Ariete (21/03-20/04): non saranno giornate facili con Venere in quadratura. Il partner si dimostrerà distratto e voi sarete gelosi e sospettosi. Riguardo l'ambito professionale le stelle consigliano massima attenzione, non fidatevi di tutti.

Toro (21/04- 20/05): i rapporti di coppia non presenteranno particolari problemi.

Chi è solo si dedicherà maggiormente al lavoro. Riceverete presto le risposte che attendevate da tempo sulla possibilità di cambiare lavoro.

Gemelli (21/05-21/06): l'oroscopo settimanale indica amore e passione al top. L'intesa con il partner sarà completa, vi intenderete sia fisicamente, che mentalmente e sentimentalmente. Novità in arrivo per la professione.

Cancro (22/06-22/07): l'oroscopo indica difficoltà in campo amoroso. Non vi sentirete compresi dal partner anche a causa di Mercurio in aspetto negativo che non facilita il dialogo. Solita routine sul lavoro.

Leone (23/07-23/08): il sestile di Venere e Marte allieterà questi giorni che passerete in dolce compagnia. Chi è in coppia vivrà situazioni positive e chi è solo farà incontri sentimentali molto interessanti.

Porterete il buonumore nell'ambiente lavorativo.

Vergine (24/08- 22/09): secondo l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 ottobre vi dedicherete con determinazione a un nuovo progetto di lavoro che porterà maggiori guadagni. Bene il sentimento ma ci potrebbe essere un lieve e momentaneo calo della passione.

I consigli dell'oroscopo dal 18 al 24 ottobre 2021 per la seconda sestina zodiacale

Bilancia (23/09-22/10): molti di voi avranno l'opportunità di consolidare il rapporto di coppia con una convivenza. Venere nel segno vi sarà di aiuto complice anche il trigono di Giove. Chi inizierà un nuovo lavoro si sentirà soddisfatto e motivato.

Scorpione (23/10-22/11): l'oroscopo indica un periodo abbastanza tranquillo nonostante Saturno sia in aspetto negativo e vi spinga a chiudere determinate situazioni. Il partner sarà un valido supporto.

Sagittario (23/11-21/12): avvertirete un calo di energie e a tratti vi sentirete nervosi, ma saprete equilibrare questi momenti grazie agli influssi positivi del pianeta dell'amore: Venere. Prima di firmare dei documenti prendetevi del tempo e fate con calma.

Capricorno (22/12-20/01): vi sentirete un po' giù d'umore. La vostra storia d'amore non sta andando bene e non sapete cosa fare o cosa pensare. In questi giorni farete fatica a dialogare e sarete molto sospettosi. Anche sul lavoro manifesterete il vostro malumore.

Acquario (21/01-19/02): le stelle segnalano una settimana molto positiva. Avrete l'appoggio di quasi tutti i pianeti e vi sentirete desiderosi di intraprendere nuove strade, iniziare nuovi progetti lavorativi ma anche privati. Amore ed eros al top. E guadagni lavorativi in crescita.

Pesci (20/02-20/03): l'oroscopo settimanale annuncia che sarete pensierosi e un po' insicuri nei prossimi giorni. Qualcosa vi preoccupa e vi toglie energia. Il partner saprà starvi accanto e darvi validi consigli. Possibili delusioni lavorative in arrivo.