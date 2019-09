Il mese di settembre è ormai agli sgoccioli e manca veramente poco all'arrivo di ottobre.

L'Oroscopo di questo ultimo weekend settembrino preannuncia giornate a dir poco romantiche per i nati sotto all'influenza del segno dei Pesci, mentre i fortunati dell'Acquario si ritroveranno ad affrontare un periodo non poco importante per loro ed il proprio partner. Anche in ambito lavorativo il Leone continua a mostrarsi diplomatico, celando i denti ed evitando di rovinare situazioni già di per sé poco piacevoli.

Tra i segni zodiacali, quest'ultimo potrebbe essere considerato tra i più fortunati, ma non è detto che la situazioni resti sempre positiva: la ruota gira sempre e nei prossimi giorni la fortuna potrebbe guardare altrove.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio per le giornate comprese fra venerdì 27 e domenica 29 settembre.

Oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - la settimana sembra trascorrere tra alti e bassi, ma con il riavvicinamento di una persona lontana da tempo.

Le situazioni spiacevoli verranno presto risolte ed il weekend in arrivo potrà essere finalmente trascorso in tranquillità e con la compagnia delle persone amate.

Toro - il romanticismo non deve mancare mai, soprattutto in questo periodo. Potrebbero presentarsi giornate gioiose e focose al tempo stesso, soprattutto per quanto riguarda i momenti di intimità con il proprio partner. Energie ricaricate nel fine settimana per poter affrontare l'arrivo del nuovo mese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli - secondo l'oroscopo, i giorni a venire serviranno per risolvere alcune discussioni lasciate in sospeso. Il nervosismo potrebbe non mancare, ma basterà tenerlo a bada per non rovinare i momenti in compagnia della propria famiglia e dei propri amici.

Cancro - si preannunciano giorni di solidarietà e di "ritiro spirituale". I nati sotto al segno del Cancro si ritroveranno a fare i conti con sé stessi, giudicando le proprie azioni ed il proprio modo di pensare.

Nonostante possa sembrare una scocciatura, questo periodo è molto importante per questo segno.

Leone - qualche momento di autoanalisi farebbe bene, soprattutto in questo periodo in cui la diplomazia sembra farla da padrone. Un carattere così temperato non si vede con facilità in un segno spesso istintivo come questo.

Vergine - fine settimana e fine mese un po' turbolento per la Vergine. Le giornate potrebbero non trascorrere come sperato: nervosismo e stress potrebbero farla da padroni. Attenzioni domenica, evitare le discussioni sembra essere il modo migliore per non peggiorare la situazione.

Previsioni del fine settimana da Bilancia a Pesci

Bilancia - un po' di autoanalisi non guasterebbe, soprattutto per chi è alla ricerca di risposte che, guardando solamente fuori, potrebbero non arrivare mai. Weekend ottimo in amore e molto produttivo sul lavoro. Le energie si ricaricheranno alla grande in questo periodo.

Scorpione - durante la settimana lo Scorpione non farà altro che strafare, sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello familiare, il tutto nel tentativo di soddisfare quelle che sono le richieste altrui.

Il fine settimana ormai alle porte servirà a portare un po' di quel tanto desiderato relax.

Sagittario - periodo non proprio ottimale, soprattutto sul lavoro. Secondo l'oroscopo, il Sagittario si ritrova ad essere particolarmente irascibile e poco concentrato, al punto da non desiderare altro che abbandonare l'ufficio per tornare a casa a riflettere. Meglio non esagerare con permessi ed uscite anticipate.

Capricorno - se sul piano lavorativo sembrerà andare tutto a gonfie vele, sul piano familiare e relazionale potrebbero esserci degli intoppi. Le discussioni non mancheranno di certo e sarà necessario tenere a freno la lingua e controllare i propri istinti per non rovinare ancor più i rapporti.

Acquario - fiduciosi in amore ed in ambito relazionale. Il partner comprenderà le esigenze dell'Acquario e lo aiuterà a risolvere i propri problemi, mentre gli amici non mancheranno mai. Meglio circondarsi di persone fidate che di approfittatori. E' un periodo importante.

Pesci - romanticismo è la parola d'ordine di questo fine settimana. Gli astri sembrano avere rivolto il proprio sguardo verso questo segno rendendolo fortunato in amore e nelle amicizie. Meglio approfittarne, soprattutto per sorprendere il proprio partner.