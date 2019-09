Le previsioni astrali di domani, venerdì 27 settembre 2019, appaiono favorevoli per i nati sotto i segni zodiacali di Gemelli e Capricorno: i primi godranno di momenti indimenticabili nella loro storia d'amore, i secondi riceveranno importanti gratificazioni professionali. Ottima giornata anche per il Toro: favoriti gli incontri per i single.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): non trascurate la famiglia per gettarvi a capofitto nel lavoro.

Nella vita esistono delle priorità e i vostri affetti vengono prima di tutto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): questo periodo della vostra vita è caratterizzato da molta confusione. Sul lavoro con nuovi progetti in cantiere non vi è quell'entusiasmo che avreste desiderato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): rivedete qualcosa nel vostro rapporto di coppia. Ultimamente i troppi litigi con il partner sono sintomo che qualcosa non va come dovrebbe.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): il vostro partner vi dimostrerà tutto il suo bene sorprendendovi con un favoloso regalo. La vostra vita di coppia è meravigliosa e vi fa stare davvero da Dio.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): imparate ad accettare le critiche: se sono costruttive, infatti, possono servire a migliorarvi e non farvi commettere di nuovo gli stessi errori.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il vostro carattere schivo e riservato potrebbe mettervi in cattiva luce agli occhi dei colleghi che impiegheranno un po' di tempo prima di iniziare a fidarsi di voi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): in amore non ponetevi troppi paletti e limitazioni. Se c'è una persona che vi piace, fatevi avanti senza dubbi o esitazioni, chi osa raggiunge ogni cosa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): per nessuna ragione al mondo dovete rinunciare alla vostra autonomia, indipendenza e libertà. Fatevi rispettare anche nella vita di coppia, nel rapporto con il partner.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): osate di più negli affari. A volte la paura di poter fare un passo falso vi frena in alcune scelte. "Chi non risica, non rosica", recita un antico adagio popolare.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vostra situazione astrale migliora di giorno in giorno. Sul lavoro ci sarà un'importante novità riguardante la vostra carriera professionale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): durante la mattinata assaporerete il gusto della felicità, ma già dal pomeriggio le cose andranno diversamente a causa di un incontro che avreste preferito evitare.

Toro (21 aprile – 21 maggio): salute e affari vi regaleranno grandi soddisfazioni nella giornata odierna. Bene anche l'amore: per i single nuovi possibili incontri con il genere opposto.