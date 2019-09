La giornata di sabato 28 settembre 2019 introdurrà sostanziali cambiamenti nella vita del Sagittario che metterà a segno una soddisfazione dopo l'altra, in particolar modo in ambito lavorativo. I nati sotto il segno del Leone, invece, dovranno fare i conti con una crisi d'identità sentimentale. Vediamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i 12 segni.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la relazione amoroso-sentimentale con il partner vi catapulterà in una situazione di dubbio e incertezza sull'autenticità della passione della persona amata.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): non prendete sotto gamba alcune situazioni che possono sembrarvi sciocche e banali. Alle volte dietro a situazioni apparentemente semplici si possono nascondere enormi insidie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il vostro è il segno zodiacale più fortunato della giornata. In queste ventiquattr'ore nulla vi andrà storto, dall'amore alla famiglia, dalla salute agli affari. Soddisfazioni nel lavoro.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): nella giornata odierna vi andrà tutto storto. Rimandate tutto a domani se non volete fare scelte sbagliate o intraprendere progetti che inizieranno sicuramente con un passo falso.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): nervi a fior di pelle con i colleghi d'ufficio. Siete particolarmente tesi e questo vi porterà a scattare come una molla alla seppur minima provocazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): state vicini al vostro partner che dovrà affrontare un momento delicato della sua sfera familiare. Siate premurosi, ma non invadenti per non scatenera la sua ira.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): dovreste favorire il dialogo in famiglia. Spesso la maggior parte dei problemi si possono risolvere affrontandoli e discutendone: scappare dalle avversità della vita può solo essere deleterio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): l'ultimo week-end d'ottobre inizia con una cocente delusione in amicizia. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, soprattutto quando ci sono in ballo gli affari.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): acciacchi di salute potrebbero mettervi k.o. nel weekend. Nei giorni scorsi avete sollecitato e stancato troppo il vostro corpo che adesso ne risente.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): non rimuginate sul passato e affrontate con serenità il presente.

La vita è come uno specchio: vi sorride soltanto se voi le sorridete.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): imparate la virtù della pazienza se non volete buttare all'aria una duratura relazione sentimentale con il vostro partner. Siate più accondiscendenti e remissivi, ma non succubi.

Toro (21 aprile – 21 maggio): vi occorrerà fermezza e determinazione da mettere in campo per risolvere una delicata questione lavorativa.