L'Oroscopo del 28 settembre è pronto a svelarci che tipo di sabato aspettarci. La Luna piena influenzerà le prossime ore e scuoterà la giornata di ciascun segno. Amore, lavoro, salute e amicizie, tutti questi campi verranno 'toccati' dagli astri. Scopriamo le previsioni segno per segno con approfondimenti su lavoro, amore e salute.

Da Ariete a Vergine: l'oroscopo del 28 settembre 2019

Ariete – In questo sabato, e per tutta la durata del week-end, sarebbe opportuno prendersi un po' di tempo per stare con la famiglia.

Al momento, i propri cari sono tra le cose più belle ed importanti. Trascorrere del tempo con i famigliari servirà anche per chiarirvi un po' le idee in amore, infatti c'è particolare confusione ed avete bisogno di qualcuno che vi capisca completamente.

Toro – Inutile, in questa giornata, essere arrabbiati con le persone con cui avete problemi. Il nervosismo di certo non servirà a migliorare la situazione, soprattutto in campo sentimentale.

Ogni problema deve essere affrontato e bisogna passare avanti senza rancori e senza rimpianti. Comunque sia, è indispensabile prendere decisioni sia nei sentimenti che nella professione.

Gemelli – In questa giornata avete un bel po' di cose da fare. In amore sarete super romantici ed avrete slanci affettuosi anche in pubblico. Tutto ciò non è da voi, ma qualsiasi sia il vostro modo di amare in questo sabato si intensificherà.

Trascorrete la serata con una persona speciale, ve lo ricorderete a vita.

Cancro – Potrebbero esserci degli sviluppi inaspettati soprattutto in amore. Negli ultimi tempi l’amore ha avuto un ruolo secondario ma dal 28 settembre si cambia musica e vi sentirete liberi di dare sfogo alle vostre sensazioni. In vista del futuro, cercate un percorso da fare in coppia.

Leone – Sarà un fine settimana particolarmente fortunato in tutte le cose che farete.

Non pensate a un biglietto 'Gratta e vinci' perché la fortuna non funziona così! Si spera che per voi non contino solamente i soldi. In questo sabato avrete tante occasioni da cogliere al volo e validi per ogni aspetto della vostra vita. La dea bendata vi tende una mano, afferratela.

Vergine – Oroscopo importante. Le previsioni del giorno dicono che avvertirete una grande pace interiore e ne avete molto bisogno.

Dovrete approfittare di questo momento per chiedere al partner qualcosa in più. Magari sognate di allargare la famiglia o di sposarvi. I single non devono perdere la pazienza e scoprire il potenziale che c’è dietro le persone che incontrano.

Previsioni astrologiche del sabato da Bilancia a Pesci

Bilancia – È inutile nascondere e continuare a far finta che una certa questione che vi riguarda molto da vicino non vi ha creato disagi negli ultimi tempi.

Invece di stare a guardare è opportuno agire ed intromettervi. Date un’opportunità alle persone che vi sono vicino di farsi valere, sicuramente anche loro farebbero lo stesso per voi.

Scorpione – È il momento di riscuotere ciò che vi è dovuto. Se vi trovate in difficoltà farete bene a chiedere aiuto a chi in passato si è rivolto a voi. Siete sempre generosi e disponibili, dunque questo è il momento di avere qualcosa in cambio. Se vi deluderanno e vi volteranno le spalle, perderete un rapporto falso ed egoista.

Sagittario – State provando un certo rammarico per alcune questioni che non sono andate esattamente come avevate previsto. Siete persone sensibili e questo vi fa soffrire. Cercate di non essere duri con voi stessi e fatevi scivolare di dosso le cose, non avete nessuna colpa.

Capricorno – Periodo ideale per sperimentare i vostri piani. Cercate delle soluzioni alternative ai piccoli problemi che al momento non siete riusciti a risolvere. Usate più energia nel fare le cose. Già dalla prossima settimana comincerà un graduale miglioramento, per fine anno sarete ricompensati con grandi soddisfazioni.

Acquario – In questa giornata potreste scontrarvi con qualche piccolo problema legato al vostro lavoro professionale. Sicuramente vi toglierà tempo prezioso che potevate dedicare all'amore. Tuttavia è bene affrontare la situazione per evitare brutte sorprese nel futuro. Se i problemi si ripresentano siete preparati e non potranno danneggiarvi.

Pesci – In questi ultimi giorni di settembre vi conviene essere un po' arroganti. Visto che di solito non lo siete, dovrete fare un enorme sforzo. Stabilite prima di ogni cosa, delle regole con gli altri soprattutto con coloro che vorrebbero dominarvi. Sapete bene di valere ed è bene che lo sappiano anche gli altri.