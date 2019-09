Giovedì 12 settembre 2019 la Luna viaggerà dal segno dell'Acquario fino a quello dei Pesci, mentre Marte, Mercurio, Venere e il Sole si troveranno in Vergine. Intanto Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno, intanto Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Il Nodo Lunare stazionerà nel segno del Cancro, mentre nel frattempo Urano sarà in Toro e infine Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Di seguito le previsioni astrologiche nel dettaglio per tutti i segni.

Toro fiacco

Ariete: nervosi. Le copiose asperità astrali in onda durante la giornata potrebbero rendere i nativi oltremodo nervosi. Il settore che maggiormente ne risentirà sarà quello amoroso.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti in questo giovedì settembrino risulterà, con ogni probabilità, scarno rendendo, di conseguenza, i nati Toro inclini alla svogliatezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: mondani. Il focus odierno dei nati del segno sarà, c'è da scommetterci, indirizzato verso il divertimento, difatti è probabile che organizzeranno una serata in compagnia degli amici di vecchia data.

Cancro: lavoro 'flop'. Sebbene sul versante amoroso non potranno lamentarsi, sul fronte lavorativo invece qualche ostacolo sarà da mettere in conto. Nulla che non si possa risolvere con un pizzico di diplomazia.

Scorpione passionale

Leone: romantici. La Luna potrebbe rendere le relazioni amorose dei nativi più romantiche di come lo siano state ultimamente. Il partner sarà soddisfatto e non si tirerà indietro nel dimostrarlo.

Vergine: stakanovisti. Niente e nessuno riuscirà ad intromettersi tra i nati Vergine e i loro obiettivi professionali. Lavoreranno alacremente da mattina a sera e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

Bilancia: gelosi. Il comportamento ambiguo della persona amata metterà probabilmente in allarme i nati del segno. Nel pomeriggio si renderanno conto di essere più gelosi di ciò che credevano.

Scorpione: passionali. Dopo l'ultimo periodo poco fertile sul versante amoroso, ecco che questo giovedì per i nativi potrebbe risultare favorevole per le arti amatorie, con grande soddisfazione del partner.

Capricorno distratto

Sagittario: giovedì nativi potrebbero essere chiamati a risolvere una questione spinosa riguardante la famiglia originaria. La loro tempestività d'azione risulterà efficace.

Capricorno: distratti. Mercurio oramai sta per lasciare il loro Elemento e, complice la dissonanza lunare, potrebbe appannare idee ed intenti dei nativi durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Acquario: shopping.

Il settore economico dei nativi potrebbe non attraversare un periodo particolarmente florido ma, con ogni probabilità, alcuni vorranno concedersi un acquisto lussuoso. Sarà più una gratificazione personale che reale necessità.

Pesci: routine. Saranno 24 ore senza troppe novità o scossoni di sorta quelle che potrebbero vivere i nati del segno. Farebbero bene ad occuparsi delle faccende procrastinate nei giorni scorsi. Amore in stand-by.