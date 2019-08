Nel mese di settembre 2019, Mercurio, Venere ed il Sole si sposteranno dal segno della Vergine, dove rimarrà invece Marte, a quello della Bilancia, mentre il Nodo Lunare rimarrà sull'orbita del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Urano continuerà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Amore

L'estate bollente non si placherà facilmente e anche il nuovo mese potrebbe regalare molte soddisfazioni sotto questo punto di vista.

I single del segno, dopo una prima parte del mese condita da sporadiche conoscenze poco interessati, potranno godere dei favori astrali in tema di incontri nella seconda parte del mese. Dal 17 settembre sarà un crescendo di nuove conoscenze, che si riveleranno sempre più interessanti verso la fine del mese, con l'avvento dei pianeti in Bilancia: saranno probabili anche nascite di relazioni durature. Per chi vive una relazione amorosa, la parola d'ordine di settembre sarà "passione".

Lavoro

Il duetto severo Urano-Saturno lavorerà in questo nono mese dell'anno, mettendo sul cammino dei nativi ancora qualche ostacolo da superare. Ad essere maggiormente bersagliati saranno gli inoccupati del segno, che con ogni probabilità non avranno molte chance di fare colloqui per nuovi posti lavorativi. Sarà bene che non si perdano d'animo inviando ugualmente i loro curriculum, forse per fine mese la tanto agognata chiamata potrebbe giungere anche per coloro che avevano perso definitivamente le speranze.

Decisamente più floride le previsioni per chi svolge un lavoro autonomo o alle dipendenze altrui. Potrebbero sopraggiungere cambiamenti radicali nell'assetto societario o nuove mansioni più faticose da dover svolgere e a quel punto i nati del segno dovranno tempestivamente operare delle scelte importanti circa il loro futuro lavorativo, per non avere problemi economici. Continuare o meno con la loro azienda o proseguire con il loro progetto autonomo in essere, saranno i pensieri preponderanti del mese di settembre.

Le loro scelte determineranno non solo ciò che andranno a fare in questo mese, ma soprattutto la direzione che prenderà la loro futura carriera: dunque, ponderare a dovere ogni singola mossa, senza farsi consigliare da nessuno, sarà un'ottima idea che dovrebbero prendere in seria considerazione. Giorni fortunati: 16, 19, dal 21 al 23, 29.